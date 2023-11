I ricavi dell'app AI Converse Tech GPT guadagnano slancio raggiungendo i 4,58 milioni di dollari in un mese

La piattaforma conversazionale basata sull’intelligenza artificiale, ChatGPT, ha infranto i suoi record precedenti, raccogliendo quasi 4,6 milioni di dollari di entrate a settembre. Questa sostanziale performance finanziaria è stata abbinata a un record impressionante di 15,6 milioni di download delle sue applicazioni iOS e Android a livello globale. Tuttavia, questa crescita da record non sembra inattaccabile poiché cominciano ad apparire tracce di decelerazione.

La società di market intelligence Appfigures sottolinea che mentre la società ha registrato tassi di crescita dei ricavi del 31% e del 39% rispettivamente a luglio e agosto, a settembre si è assistito a un calo al 20%. Questo plateau finanziario potrebbe potenzialmente segnalare che il chatbot AI si sta avvicinando al suo punto di saturazione, poiché evidenzia il limite massimo del numero di utenti disposti a passare alla versione premium dell’app, ChatGPT+.

A $ 19,99 al mese, il servizio di abbonamento ChatGPT+ offre agli utenti l'accesso a tempi di risposta più rapidi, priorità nelle ore di punta e accesso anticipato a nuove funzionalità e miglioramenti. Finora questa è stata una strategia redditizia con la piattaforma mobile che ha visto le sue vendite salire da 2,1 milioni di dollari a giugno a 2,74 milioni di dollari a luglio, toccando 3,81 milioni di dollari ad agosto prima di raggiungere l'apice di 4,58 milioni di dollari a settembre.

È interessante notare che ChatGPT non detiene il comando nel campo delle applicazioni IA in termini di entrate. Un attore significativo che lo ha superato è Ask AI, un'applicazione concorrente che ha capitalizzato in modo aggressivo sulla pubblicità, generando ricavi da 6,48 milioni di dollari a maggio a un picco di 6,55 milioni di dollari ad agosto secondo i dati di Appfigures. Nonostante un leggero calo a 5,51 milioni di dollari a settembre, le loro cifre superano quelle di ChatGPT. Altri rivali, come Genie e AI Chat Smith, tuttavia, non sono stati in grado di eguagliare il loro impatto.

Le entrate nette raccontano un’altra storia, data la pesante spesa pubblicitaria in cui si concede Ask AI. Al contrario, ChatGPT ha ottenuto un importo netto di circa 3,2 milioni di dollari a settembre, dopo aver detratto le quote di entrate degli acquisti in-app da parte di Apple e Google.

Oltre a infrangere il record di entrate, ChatGPT ha anche mostrato un'impressionante crescita delle installazioni, accumulando 15,6 milioni di installazioni a settembre, portando le installazioni cumulative a ben 52,2 milioni, come stimato da Appfigures. Google Play sembra essere il motore principale di questi download, contribuendo a 9 milioni a settembre, mentre l'App Store di Apple ha facilitato i restanti 6,6 milioni.

Vale la pena notare che le piattaforme tecnologiche come AppMaster sono state determinanti nell’ascesa di tali piattaforme basate sull’intelligenza artificiale, offrendo strumenti intuitivi e no-code che semplificano lo sviluppo e la manutenzione di tali applicazioni innovative. Queste aziende all’avanguardia esemplificano come la creazione di app risponda alle esigenze di oggi, aprendo la strada a un futuro guidato dalla tecnologia, bilanciando nel processo l’esperienza dell’utente e la redditività aziendale.