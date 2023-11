Przychody aplikacji AI Converse Tech GPT nabierają tempa i wynoszą 4,58 mln dolarów miesięcznie

Platforma konwersacyjna oparta na sztucznej inteligencji ChatGPT pobiła swoje dotychczasowe rekordy, osiągając we wrześniu przychody wynoszące prawie 4,6 miliona dolarów. Te znaczące wyniki finansowe zostały połączone z imponującym rekordem 15,6 miliona pobrań aplikacji na iOS i Androida na całym świecie. Niemniej jednak ten rekordowy wzrost nie wydaje się nie do pokonania, gdyż zaczęły pojawiać się oznaki spowolnienia.

Firma Appfigures zajmująca się badaniem rynku zwraca uwagę, że choć w lipcu i sierpniu firma odnotowała wzrost przychodów odpowiednio o 31% i 39%, we wrześniu odnotowano spadek do 20%. To stabilizacja finansowa może potencjalnie sygnalizować, że chatbot AI zbliża się do punktu nasycenia, ponieważ podkreśla pułap liczby użytkowników chcących uaktualnić aplikację do wersji premium, ChatGPT+.

Usługa subskrypcji ChatGPT+, która kosztuje 19,99 USD miesięcznie, zapewnia użytkownikom szybszy czas reakcji, priorytet w godzinach szczytu oraz wcześniejszy dostęp do nowych funkcji i ulepszeń. Jak dotąd była to lukratywna strategia, ponieważ sprzedaż platformy mobilnej wzrosła z 2,1 mln dolarów w czerwcu do 2,74 mln dolarów w lipcu, osiągając 3,81 mln dolarów w sierpniu, a następnie osiągając apogeum 4,58 mln dolarów we wrześniu.

Co ciekawe, ChatGPT nie jest liderem w dziedzinie zastosowań AI pod względem przychodów. Znaczącym graczem, który go przekroczył, jest Ask AI, konkurencyjna aplikacja, która agresywnie kapitalizuje reklamy, generując przychody od 6,48 mln dolarów w maju do szczytowego poziomu 6,55 mln dolarów w sierpniu, zgodnie z danymi Appfigures. Pomimo lekkiego spadku do 5,51 miliona dolarów we wrześniu, ich liczby przewyższają te z ChatGPT. Inni rywale, tacy jak Genie i AI Chat Smith, nie byli jednak w stanie dorównać ich wpływowi.

Przychody netto mówią co innego, biorąc pod uwagę wysokie wydatki na reklamę, na jakie pozwala Ask AI. Z kolei ChatGPT pozyskał we wrześniu kwotę netto w wysokości około 3,2 miliona dolarów, po odliczeniu udziałów w przychodach z zakupów w aplikacji przez Apple i Google.

Równolegle do pobicia rekordu przychodów ChatGPT odnotował także imponujący wzrost liczby instalacji, gromadząc 15,6 miliona instalacji we wrześniu, co oznacza, że ​​łączna liczba instalacji osiągnęła aż 52,2 miliona, zgodnie z szacunkami Appfigures. Wydaje się, że głównym czynnikiem odpowiedzialnym za te pobrania był Google Play, który we wrześniu wyniósł 9 milionów, podczas gdy Apple App Store zapewnił pozostałe 6,6 miliona.

Warto zauważyć, że platformy technologiczne, takie jak AppMaster, odegrały kluczową rolę w powstaniu takich platform opartych na sztucznej inteligencji, oferując przyjazne dla użytkownika narzędzia no-code, które upraszczają tworzenie i utrzymanie takich innowacyjnych aplikacji. Te najnowocześniejsze firmy są przykładem tego, jak tworzenie aplikacji odpowiada na dzisiejsze potrzeby, torując drogę przyszłości opartej na technologii, równoważąc przy tym doświadczenie użytkownika i rentowność biznesu.