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AI Converse Tech 应用程序 GPT 一个月内收入势头强劲，达到 458 万美元

Oct 10, 2023
AI Converse Tech 应用程序 GPT 一个月内收入势头强劲，达到 458 万美元

基于人工智能的对话平台ChatGPT打破了之前的记录，9 月份收入近 460 万美元。如此可观的财务业绩与其 iOS 和 Android 应用程序全球下载量达到 1560 万次的骄人记录相结合。然而，这种破纪录的上涨似乎并非无懈可击，因为减速的迹象已经开始出现。

市场情报公司Appfigures指出，虽然该公司7月和8月的收入增长率分别为31%和39%，但9月却下降至20%。这种财务停滞状态可能表明人工智能聊天机器人已接近饱和点，因为它凸显了愿意升级到该应用程序高级版本ChatGPT+的用户数量的上限。

ChatGPT+订阅服务的价格为每月 19.99 美元，用户可以享受更快的响应时间、高峰时段的优先权以及尽早获得新功能和改进。到目前为止，这是一项利润丰厚的策略，该移动平台的销售额从 6 月份的 210 万美元攀升至 7 月份的 274 万美元，8 月份达到 381 万美元，9 月份达到 458 万美元的顶峰。

有趣的是，从营收来看， ChatGPT在人工智能应用领域并不处于领先地位。超越它的一个重要参与者是Ask AI ，这是一款竞争应用程序，它积极利用广告，根据 Appfigures 的数据，收入从 5 月份的 648 万美元增至 8 月份峰值的 655 万美元。尽管 9 月份略有下滑至 551 万美元，但他们的数字超过了ChatGPT 。然而，Genie 和 AI Chat Smith 等其他竞争对手的影响力却无法与之匹敌。

考虑到Ask AI投入了大量的广告支出，净收入却是另一回事。相比之下，扣除苹果和谷歌的应用内购买收入份额后， ChatGPT 9 月份的净收入约为 320 万美元。

在打破收入记录的同时， ChatGPT还表现出了令人印象深刻的安装量增长，根据 Appfigures 的估计，9 月份累计安装量达到 1560 万次，累计安装量达到惊人的 5220 万次。 Google Play 似乎是这些下载背后的主要驱动力，9 月份贡献了 900 万次下载，而苹果的 App Store 则贡献了剩余的 660 万次下载。

值得注意的是， AppMaster等技术平台在此类人工智能驱动平台的崛起中发挥了重要作用，提供用户友好的no-code工具，简化了此类创新应用程序的开发和维护。这些尖端公司体现了应用程序创建如何满足当今的需求，为技术驱动的未来铺平道路，并在此过程中平衡用户体验和业务盈利能力。

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