Receita do AI Converse Tech App GPT ganha impulso em US$ 4,58 milhões em um mês

A plataforma de conversação baseada em IA, ChatGPT, quebrou seus recordes anteriores, arrecadando quase US$ 4,6 milhões em receitas em setembro. Este desempenho financeiro substancial foi acompanhado de um recorde impressionante de 15,6 milhões de downloads de seus aplicativos iOS e Android em todo o mundo. No entanto, este aumento recorde não parece incontestável, uma vez que começaram a aparecer vestígios de desaceleração.

A empresa de inteligência de mercado Appfigures destaca que, embora a empresa tenha registrado taxas de crescimento de receita de 31% e 39% em julho e agosto, respectivamente, setembro testemunhou uma queda para 20%. Este patamar financeiro pode potencialmente sinalizar que o chatbot de IA está a aproximar-se do seu ponto de saturação, uma vez que destaca o limite máximo do número de utilizadores dispostos a atualizar para a versão premium da aplicação, ChatGPT+.

Por US$ 19,99 por mês, o serviço de assinatura ChatGPT+ oferece aos usuários acesso a tempos de resposta mais rápidos, prioridade durante horários de pico e acesso antecipado a novos recursos e melhorias. Esta tem sido uma estratégia lucrativa até agora, com a plataforma móvel vendo suas vendas subirem de US$ 2,1 milhões em junho para US$ 2,74 milhões em julho, atingindo US$ 3,81 milhões em agosto antes de atingir o auge de US$ 4,58 milhões em setembro.

Curiosamente, ChatGPT não detém a liderança no campo de aplicações de IA em termos de receita. Um player significativo que o superou é o Ask AI, um aplicativo concorrente que capitalizou agressivamente a publicidade, gerando receitas de US$ 6,48 milhões em maio até um pico de US$ 6,55 milhões em agosto, de acordo com dados do Appfigures. Apesar de uma ligeira queda para US$ 5,51 milhões em setembro, seus números superam os do ChatGPT. Outros rivais, como Genie e AI Chat Smith, no entanto, não conseguiram igualar o seu impacto.

A receita líquida conta outra história, dados os pesados ​​gastos com publicidade que Ask AI realiza. Em contraste, ChatGPT adquiriu um valor líquido de cerca de US$ 3,2 milhões em setembro, após a dedução das participações na receita de compras no aplicativo pela Apple e pelo Google.

Paralelamente a quebrar seu recorde de receita, ChatGPT também apresentou um crescimento impressionante de instalações, acumulando 15,6 milhões de instalações em setembro, elevando suas instalações acumuladas para impressionantes 52,2 milhões, conforme estimado pelo Appfigures. O Google Play pareceu ser o principal impulsionador desses downloads, contribuindo para 9 milhões em setembro, enquanto a App Store da Apple facilitou os 6,6 milhões restantes.

É importante notar que plataformas tecnológicas como o AppMaster têm sido fundamentais para o surgimento de tais plataformas baseadas em IA, oferecendo ferramentas fáceis de usar no-code que simplificam o desenvolvimento e a manutenção de tais aplicações inovadoras. Estas empresas de ponta exemplificam como a criação de aplicações está a responder às necessidades de hoje, abrindo caminho para um futuro impulsionado pela tecnologia, equilibrando a experiência do utilizador e a rentabilidade do negócio no processo.