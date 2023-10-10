🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Доход от AI-приложения Converse Tech GPT увеличился до 4,58 миллиона долларов за месяц

10, окт. 2023
Доход от AI-приложения Converse Tech GPT увеличился до 4,58 миллиона долларов за месяц

Диалоговая платформа на основе искусственного интеллекта ChatGPT побила свои предыдущие рекорды, получив в сентябре доход почти в 4,6 миллиона долларов. Столь существенные финансовые результаты сочетались с впечатляющим рекордом в 15,6 миллионов загрузок приложений для iOS и Android по всему миру. Тем не менее, этот рекордный рост не кажется непреодолимым, поскольку начали появляться следы замедления.

Аналитическая компания Appfigures отмечает, что, хотя в июле и августе компания зафиксировала темпы роста выручки на 31% и 39% соответственно, в сентябре этот показатель упал до 20%. Это финансовое застой потенциально может сигнализировать о том, что чат-бот с искусственным интеллектом приближается к точке насыщения, поскольку он подчеркивает потолок количества пользователей, желающих перейти на премиум-версию приложения ChatGPT+.

Служба подписки ChatGPT+ за 19,99 долларов США в месяц предоставляет пользователям доступ к более быстрому реагированию, приоритету в часы пик и раннему доступу к новым функциям и улучшениям. До сих пор это была прибыльная стратегия: продажи мобильной платформы выросли с 2,1 миллиона долларов в июне до 2,74 миллиона долларов в июле, достигнув 3,81 миллиона долларов в августе, а затем достигли зенита в 4,58 миллиона долларов в сентябре.

Интересно, что ChatGPT не удерживает лидерство в области приложений искусственного интеллекта по доходам. Значительным игроком, превзошедшим его, является Ask AI, конкурирующее приложение, которое активно извлекает выгоду из рекламы, генерируя доходы от $6,48 млн в мае до пика в $6,55 млн в августе, согласно данным Appfigures. Несмотря на небольшой спад до $5,51 млн в сентябре, их показатели превосходят показатели ChatGPT. Однако другие конкуренты, такие как Genie и AI Chat Smith, не смогли сравниться с их влиянием.

Чистая прибыль говорит о другом, учитывая большие расходы на рекламу, которые тратит Ask AI. Напротив, ChatGPT получил чистую сумму около 3,2 миллиона долларов в сентябре после вычета долей дохода от покупок в приложениях Apple и Google.

Параллельно с рекордом доходов ChatGPT также продемонстрировал впечатляющий рост установок: в сентябре было установлено 15,6 миллиона установок, в результате чего их совокупное число установок достигло колоссальных 52,2 миллиона, по оценкам Appfigures. Google Play, по-видимому, был основным драйвером этих загрузок, собрав в сентябре 9 миллионов, а Apple App Store обеспечил оставшиеся 6,6 миллиона.

Стоит отметить, что технологические платформы, такие как AppMaster, сыграли важную роль в развитии таких платформ, управляемых искусственным интеллектом, предлагая удобные для пользователя инструменты no-code, которые упрощают разработку и обслуживание таких инновационных приложений. Эти передовые компании служат примером того, как создание приложений отвечает потребностям сегодняшнего дня, прокладывая путь в технологическое будущее, балансируя при этом пользовательский опыт и прибыльность бизнеса.

Похожие статьи

Codefresh представляет усовершенствованную панель управления для оптимизации цикла разработки программного обеспечения
date 31, окт. 2023
Codefresh представляет усовершенствованную панель управления для оптимизации цикла разработки программного обеспечения
Codefresh представляет инновационную панель управления, призванную упростить управление приложениями на протяжении всего цикла разработки программного обеспечения.
Software Development Automation
Представляем MacBook Pro следующего поколения от Apple — Black Edition с революционным объемом оперативной памяти 128 ГБ
date 31, окт. 2023
Представляем MacBook Pro следующего поколения от Apple — Black Edition с революционным объемом оперативной памяти 128 ГБ
Apple активизирует свою игру, представляя новейшие модели MacBook Pro высокого класса с элегантным корпусом «черный космос» и беспрецедентной оперативной памятью объемом 128 ГБ.
Hardware IOS IT
Immuta представляет Immuta Discover для автоматизации разметки и классификации данных на облачных платформах
date 31, окт. 2023
Immuta представляет Immuta Discover для автоматизации разметки и классификации данных на облачных платформах
Immuta, платформа управления данными, недавно представила Immuta Discover, призванную автоматизировать маркировку и классификацию данных, размещенных на облачных платформах.
Security Automation
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь