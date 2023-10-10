Доход от AI-приложения Converse Tech GPT увеличился до 4,58 миллиона долларов за месяц

Диалоговая платформа на основе искусственного интеллекта ChatGPT побила свои предыдущие рекорды, получив в сентябре доход почти в 4,6 миллиона долларов. Столь существенные финансовые результаты сочетались с впечатляющим рекордом в 15,6 миллионов загрузок приложений для iOS и Android по всему миру. Тем не менее, этот рекордный рост не кажется непреодолимым, поскольку начали появляться следы замедления.

Аналитическая компания Appfigures отмечает, что, хотя в июле и августе компания зафиксировала темпы роста выручки на 31% и 39% соответственно, в сентябре этот показатель упал до 20%. Это финансовое застой потенциально может сигнализировать о том, что чат-бот с искусственным интеллектом приближается к точке насыщения, поскольку он подчеркивает потолок количества пользователей, желающих перейти на премиум-версию приложения ChatGPT+.

Служба подписки ChatGPT+ за 19,99 долларов США в месяц предоставляет пользователям доступ к более быстрому реагированию, приоритету в часы пик и раннему доступу к новым функциям и улучшениям. До сих пор это была прибыльная стратегия: продажи мобильной платформы выросли с 2,1 миллиона долларов в июне до 2,74 миллиона долларов в июле, достигнув 3,81 миллиона долларов в августе, а затем достигли зенита в 4,58 миллиона долларов в сентябре.

Интересно, что ChatGPT не удерживает лидерство в области приложений искусственного интеллекта по доходам. Значительным игроком, превзошедшим его, является Ask AI, конкурирующее приложение, которое активно извлекает выгоду из рекламы, генерируя доходы от $6,48 млн в мае до пика в $6,55 млн в августе, согласно данным Appfigures. Несмотря на небольшой спад до $5,51 млн в сентябре, их показатели превосходят показатели ChatGPT. Однако другие конкуренты, такие как Genie и AI Chat Smith, не смогли сравниться с их влиянием.

Чистая прибыль говорит о другом, учитывая большие расходы на рекламу, которые тратит Ask AI. Напротив, ChatGPT получил чистую сумму около 3,2 миллиона долларов в сентябре после вычета долей дохода от покупок в приложениях Apple и Google.

Параллельно с рекордом доходов ChatGPT также продемонстрировал впечатляющий рост установок: в сентябре было установлено 15,6 миллиона установок, в результате чего их совокупное число установок достигло колоссальных 52,2 миллиона, по оценкам Appfigures. Google Play, по-видимому, был основным драйвером этих загрузок, собрав в сентябре 9 миллионов, а Apple App Store обеспечил оставшиеся 6,6 миллиона.

Стоит отметить, что технологические платформы, такие как AppMaster, сыграли важную роль в развитии таких платформ, управляемых искусственным интеллектом, предлагая удобные для пользователя инструменты no-code, которые упрощают разработку и обслуживание таких инновационных приложений. Эти передовые компании служат примером того, как создание приложений отвечает потребностям сегодняшнего дня, прокладывая путь в технологическое будущее, балансируя при этом пользовательский опыт и прибыльность бизнеса.