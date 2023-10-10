إيرادات تطبيق AI Converse Tech App GPT تكتسب زخمًا بقيمة 4.58 مليون دولار في شهر

حطمت منصة المحادثة ChatGPT ، القائمة على الذكاء الاصطناعي، أرقامها القياسية السابقة، حيث حصدت ما يقرب من 4.6 مليون دولار من الإيرادات في سبتمبر. وقد اقترن هذا الأداء المالي الكبير بسجل مثير للإعجاب بلغ 15.6 مليون عملية تنزيل لتطبيقات iOS وAndroid على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع القياسي لا يبدو منيعاً، حيث بدأت تظهر آثار التباطؤ.

تشير شركة استخبارات السوق، Appfigures، إلى أنه بينما سجلت الشركة معدلات نمو في الإيرادات بنسبة 31% و39% في شهري يوليو وأغسطس على التوالي، شهد سبتمبر انخفاضًا إلى 20%. من المحتمل أن يشير هذا الثبات المالي إلى أن روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي يقترب من نقطة التشبع، حيث أنه يسلط الضوء على الحد الأقصى لعدد المستخدمين الراغبين في الترقية إلى الإصدار المتميز من التطبيق، ChatGPT+.

بسعر 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تتيح خدمة الاشتراك ChatGPT+ للمستخدمين الوصول إلى أوقات استجابة أسرع، والأولوية خلال ساعات الذروة، والوصول المبكر إلى الميزات والتحسينات الجديدة. لقد كانت هذه استراتيجية مربحة حتى الآن، حيث شهدت منصة الهاتف المحمول ارتفاع مبيعاتها من 2.1 مليون دولار في يونيو، إلى 2.74 مليون دولار في يوليو، لتصل إلى 3.81 مليون دولار في أغسطس قبل أن تصل إلى ذروة 4.58 مليون دولار في سبتمبر.

ومن المثير للاهتمام أن ChatGPT لا يحمل الريادة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من حيث الإيرادات. أحد اللاعبين المهمين الذين تجاوزوه هو Ask AI ، وهو تطبيق منافس استفاد بقوة من الإعلانات، وحقق إيرادات من 6.48 مليون دولار في مايو إلى ذروة بلغت 6.55 مليون دولار في أغسطس وفقًا لبيانات Appfigures. على الرغم من الانخفاض الطفيف إلى 5.51 مليون دولار في سبتمبر، إلا أن أرقامهم تفوق أرقام ChatGPT. ومع ذلك، لم يتمكن المنافسون الآخرون، مثل Genie وAI Chat Smith، من مضاهاة تأثيرهم.

يحكي صافي الإيرادات قصة أخرى، نظرًا للإنفاق الإعلاني الكبير الذي تنغمس فيه Ask AI. في المقابل، اشترت ChatGPT مبلغًا صافيًا يبلغ حوالي 3.2 مليون دولار في سبتمبر، بعد خصم حصص إيرادات الشراء داخل التطبيق من قبل Apple وGoogle.

بالتوازي مع تحطيم سجل إيراداتها، أظهر ChatGPT أيضًا نموًا مثيرًا للإعجاب في عمليات التثبيت، حيث تراكم 15.6 مليون عملية تثبيت في سبتمبر، ليصل إجمالي عمليات التثبيت إلى 52.2 مليون عملية تثبيت، وفقًا لتقديرات Appfigures. يبدو أن Google Play هو المحرك الرئيسي وراء هذه التنزيلات، حيث ساهم في 9 ملايين في سبتمبر، في حين قام متجر تطبيقات Apple بتسهيل عملية التنزيل المتبقية البالغة 6.6 مليون.

ومن الجدير بالذكر أن منصات التكنولوجيا مثل AppMaster لعبت دورًا فعالًا في ظهور مثل هذه المنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم أدوات سهلة الاستخدام no-code تعمل على تبسيط تطوير وصيانة مثل هذه التطبيقات المبتكرة. وتجسد هذه الشركات المتطورة كيفية استجابة إنشاء التطبيقات لاحتياجات اليوم، مما يمهد الطريق لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا، ويوازن بين تجربة المستخدم وربحية الأعمال في هذه العملية.