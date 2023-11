Inkomsten voor AI Converse Tech-app GPT krijgen momentum van $ 4,58 miljoen in een maand

Het op AI gebaseerde conversatieplatform ChatGPT verbrak zijn eerdere records en genereerde in september bijna 4,6 miljoen dollar aan inkomsten. Deze substantiële financiële prestaties gingen gepaard met een indrukwekkend record van 15,6 miljoen downloads van zijn iOS- en Android-applicaties wereldwijd. Niettemin lijkt deze recordstijging niet onaantastbaar, aangezien er sporen van vertraging zichtbaar zijn.

Marktinformatiebureau Appfigures wijst erop dat terwijl het bedrijf in juli en augustus een omzetgroei van respectievelijk 31% en 39% noteerde, er in september sprake was van een daling tot 20%. Deze financiële stagnatie zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de AI-chatbot zijn verzadigingspunt nadert, omdat het het plafond benadrukt van het aantal gebruikers dat bereid is te upgraden naar de premiumversie van de app, ChatGPT+.

Voor $ 19,99 per maand geeft de ChatGPT+ abonnementsservice gebruikers toegang tot snellere responstijden, prioriteit tijdens piekuren en vroege toegang tot nieuwe functies en verbeteringen. Dit is tot nu toe een lucratieve strategie geweest, waarbij de omzet van het mobiele platform steeg van 2,1 miljoen dollar in juni naar 2,74 miljoen dollar in juli en in augustus 3,81 miljoen dollar bereikte, voordat het in september het hoogtepunt van 4,58 miljoen dollar bereikte.

Interessant genoeg heeft ChatGPT qua omzet niet de leiding op het gebied van AI-toepassingen. Een belangrijke speler die het heeft overtroffen is Ask AI, een concurrerende applicatie die agressief heeft geprofiteerd van advertenties en inkomsten genereerde van $6,48 miljoen in mei tot een piek van $6,55 miljoen in augustus, volgens de gegevens van Appfigures. Ondanks een lichte daling naar $5,51 miljoen in september overtreffen hun cijfers die van ChatGPT. Andere rivalen, zoals Genie en AI Chat Smith, hebben hun impact echter niet kunnen evenaren.

De netto-inkomsten vertellen een ander verhaal, gezien de hoge advertentie-uitgaven waar Ask AI zich mee bezighoudt. ChatGPT daarentegen heeft in september een nettobedrag van ongeveer $ 3,2 miljoen binnengehaald, na aftrek van de inkomstenaandelen uit in-app-aankopen door Apple en Google.

Naast het verbreken van het omzetrecord, vertoonde ChatGPT ook een indrukwekkende installatiegroei, met een totaal van 15,6 miljoen installaties in september, wat het cumulatieve aantal installaties op maar liefst 52,2 miljoen bracht, zoals geschat door Appfigures. Google Play bleek de voornaamste drijvende kracht achter deze downloads te zijn en droeg bij aan 9 miljoen downloads in september, terwijl Apple's App Store de resterende 6,6 miljoen faciliteerde.

Het is vermeldenswaard dat technologieplatforms zoals AppMaster een belangrijke rol hebben gespeeld in de opkomst van dergelijke AI-gestuurde platforms, door gebruiksvriendelijke tools no-code aan te bieden die de ontwikkeling en het onderhoud van dergelijke innovatieve applicaties vereenvoudigen. Deze vooruitstrevende bedrijven zijn een voorbeeld van hoe het maken van apps inspeelt op de behoeften van vandaag en de weg vrijmaakt voor een technologiegedreven toekomst, waarbij de gebruikerservaring en de bedrijfswinstgevendheid in evenwicht worden gebracht.