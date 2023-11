Revefi dévoile le Cloud d'opérations de données alimenté par l'IA : un outil révolutionnaire pour la gestion des données

Revefi, acteur innovant de la tech, a fait des vagues avec son récent lancement du Revefi Data Operations Cloud. Cette plateforme révolutionnaire s'adresse aux équipes chargées des données, agissant comme un « copilote » virtuel pour surveiller la qualité, les performances et les coûts des données.

L'objectif de la plateforme Revefi Data Operations Cloud est d'aider les entreprises à gérer leurs données avec une efficacité maximale et un minimum de dépenses, conduisant ainsi à des économies de coûts significatives. Le service basé sur le cloud garantit que les données sont prêtes à être consultées et utilisées lorsque cela est nécessaire pour des décisions commerciales importantes.

Le CTO et co-fondateur de Revefi, Shashank Gupta, développe ce point en déclarant : « Comprendre et aborder les facteurs de qualité, de coût, de performance et d'utilisation des données est crucial pour exploiter pleinement les données dans les limites budgétaires. La plateforme Revefi Data Operations Cloud est prêt à fournir les bonnes données au bon moment et au bon coût. »

La plateforme comble de manière transparente les écarts entre performances, qualité des données, utilisation et dépenses, sans intervention manuelle. Il exploite la puissance des modèles d’IA propriétaires pour définir les services de référence et recherche en permanence toute variante inattendue dans l’utilisation ou les dépenses des données.

Le système se distingue par sa capacité à classer les problèmes en fonction de leur degré de gravité. Il informe les utilisateurs sur les causes profondes des problèmes et les aide à s'attaquer et à résoudre les problèmes sans délai. Alors que les entreprises s’appuient de plus en plus sur les données, une plateforme aussi réactive et intelligente peut améliorer considérablement les processus de gestion des données.

Parallèlement au lancement de Revefi's Data Operations Cloud, la société a fait la une des journaux avec l'obtention d'un financement de démarrage de 10,5 millions de dollars.

Des plates-formes telles que Revefi's Data operations Cloud et la plate-forme sans code d'AppMaster contribuent de manière significative à simplifier la technologie et à améliorer l'efficacité des entreprises. Ceci est encore renforcé par les tendances émergentes en matière de développement no-code/low-code , qui présentent des perspectives prometteuses pour l'ensemble de l'industrie technologique.