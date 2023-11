Revefi lança nuvem de operações de dados alimentada por IA: uma ferramenta revolucionária para gerenciamento de dados

Revefi, um player inovador em tecnologia, fez sucesso com seu recente lançamento do Revefi Data Operations Cloud. Esta plataforma de mudança de paradigma destina-se a equipes de dados, atuando como um ‘copiloto’ virtual para monitorar a qualidade, o desempenho e os custos dos dados.

O objetivo da plataforma Revefi Data Operations Cloud é ajudar as empresas a gerenciar seus dados com máxima eficiência e gastos mínimos, levando assim a economias de custos significativas. O serviço baseado em nuvem garante que os dados estejam prontos para acesso e uso quando necessário para decisões de negócios importantes.

O CTO e cofundador da Revefi, Shashank Gupta, elabora sobre isso, afirmando: "Compreender e abordar os fatores de qualidade, custo e desempenho dos dados e uso é crucial para aproveitar totalmente os dados dentro dos limites do orçamento. A plataforma Revefi Data Operations Cloud se destaca prontos para fornecer os dados certos, no momento certo e com o custo certo."

A plataforma preenche perfeitamente as lacunas entre desempenho, qualidade de dados, uso e despesas sem intervenção manual. Ele aproveita o poder dos modelos proprietários de IA para definir a linha de base dos serviços e rastrear continuamente quaisquer variantes inesperadas no uso ou nas despesas de dados.

O sistema se destaca pela capacidade de classificar problemas com base no grau de gravidade. Ele informa os usuários sobre as causas dos problemas e os prepara para enfrentar e resolver problemas sem demora. À medida que as empresas dependem cada vez mais de dados, uma plataforma tão ágil e inteligente pode melhorar significativamente os processos de gestão de dados.

Junto com o lançamento da Revefi's Data Operations Cloud, a empresa ganhou as manchetes com a garantia de US$ 10,5 milhões em financiamento inicial.

Plataformas como Revefi's Data operations Cloud e a plataforma sem código da AppMaster contribuem significativamente para simplificar a tecnologia e melhorar a eficiência dos negócios. Isto é ainda reforçado pelas tendências emergentes no desenvolvimento sem código/low-code , apresentando perspectivas promissoras para a indústria tecnológica em geral.