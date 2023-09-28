Revefi تكشف النقاب عن سحابة عمليات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: أداة ثورية لإدارة البيانات

أحدثت Revefi ، وهي شركة مبتكرة في مجال التكنولوجيا، ضجة كبيرة بإطلاقها مؤخرًا Revefi Data Operations Cloud. تستهدف منصة تغيير النماذج هذه فرق البيانات، حيث تعمل بمثابة "طيار مساعد" افتراضي لمراقبة جودة البيانات والأداء والتكاليف.

الغرض من منصة Revefi Data Operations Cloud هو مساعدة الشركات على إدارة بياناتها بأقصى قدر من الكفاءة والحد الأدنى من الإنفاق، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف. تضمن الخدمة المستندة إلى السحابة أن البيانات جاهزة للوصول إليها واستخدامها عند الحاجة لاتخاذ قرارات عمل مهمة.

يوضح Shashank Gupta ، كبير مسؤولي التكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة Revefi ، هذا الأمر قائلاً "إن فهم ومعالجة عوامل جودة البيانات والتكلفة والأداء والاستخدام أمر بالغ الأهمية للاستفادة الكاملة من البيانات ضمن حدود الميزانية. تقف منصة Revefi Data Operations Cloud على استعداد لتقديم البيانات الصحيحة في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة."

تقوم المنصة بسلاسة بسد الفجوات بين الأداء وجودة البيانات والاستخدام والنفقات دون تدخل يدوي. إنه يسخر قوة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة للخدمات الأساسية ويفحص بشكل دائم أي متغيرات غير متوقعة في استخدام البيانات أو الإنفاق.

يتألق النظام في قدرته على تصنيف المشكلات بناءً على درجة خطورتها. فهو يعلم المستخدمين بالأسباب الجذرية للمشاكل ويسلحهم لمعالجة المشكلات وحلها دون تأخير. ومع اعتماد الشركات بشكل متزايد على البيانات، يمكن لمثل هذه المنصة سريعة الاستجابة والذكية أن تعزز عمليات إدارة البيانات بشكل كبير.

إلى جانب إطلاق Revefi's Data Operations Cloud ، تصدرت الشركة عناوين الأخبار بحصولها على تمويل أولي بقيمة 10.5 مليون دولار.

تساهم الأنظمة الأساسية مثل Revefi's Data operations Cloud ومنصة AppMaster بدون تعليمات برمجية بشكل كبير في تبسيط التكنولوجيا وتحسين كفاءة الأعمال. يتم تعزيز هذا بشكل أكبر من خلال الاتجاهات الناشئة في تطوير بدون تعليمات برمجية / تعليمات برمجية منخفضة ، مما يوفر آفاقًا واعدة لصناعة التكنولوجيا الأوسع.