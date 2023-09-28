Revefi 推出人工智能驱动的数据运营云：数据管理的革命性工具

Revefi是科技领域的创新企业，最近推出的Revefi Data Operations Cloud引起了轰动。这个范式转变平台面向数据团队，充当虚拟“副驾驶”来监控数据质量、性能和成本。

Revefi Data Operations Cloud平台的目的是帮助企业以最高效率和最小支出管理数据，从而显着节省成本。基于云的服务可确保数据在重要业务决策需要时可供访问和使用。

Revefi的首席技术官兼联合创始人Shashank Gupta对此进行了详细阐述，他表示：“了解并解决数据质量、成本和性能以及使用等因素对于在预算范围内充分利用数据至关重要。Revefi Revefi Data Operations Cloud平台代表准备好在正确的时间以正确的成本提供正确的数据。”

该平台无缝地弥合了性能、数据质量、使用情况和费用之间的差距，无需人工干预。它利用专有人工智能模型的力量来确定服务基线，并持续筛查数据使用或支出中的任何意外变化。

该系统的亮点在于能够根据严重程度对问题进行分类。它告知用户问题的根本原因，并帮助他们立即处理和解决问题。随着公司越来越依赖数据，这种响应灵敏的智能平台可以显着增强数据管理流程。

随着Revefi's Data Operations Cloud的推出，该公司因其获得 1050 万美元种子资金而成为头条新闻。

Revefi's Data operations Cloud和AppMaster 的无代码平台等平台为简化技术和提高业务效率做出了重大贡献。 无代码/低代码开发的新兴趋势进一步强化了这一点，为更广泛的科技行业带来了光明的前景。