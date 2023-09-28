🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Revefi, Yapay Zeka Destekli Veri Operasyonları Bulutunu Tanıtıyor: Veri Yönetiminde Devrim Yaratan Bir Araç

Eyl 28, 2023
Revefi, Yapay Zeka Destekli Veri Operasyonları Bulutunu Tanıtıyor: Veri Yönetiminde Devrim Yaratan Bir Araç

Teknolojinin yenilikçi oyuncusu Revefi, yakın zamanda piyasaya sürdüğü Revefi Data Operations Cloud ile ses getirdi. Bu paradigma değiştiren platform, veri kalitesini, performansını ve maliyetlerini izlemek için sanal bir 'yardımcı pilot' görevi gören veri ekiplerine yöneliktir.

Revefi Data Operations Cloud platformunun amacı, işletmelerin verilerini maksimum verimlilik ve minimum harcamayla yönetmelerine yardımcı olarak önemli maliyet tasarrufları sağlamaktır. Bulut tabanlı hizmet, önemli iş kararları için gerektiğinde verilerin erişime ve kullanıma hazır olmasını sağlar.

Revefi CTO'su ve Kurucu Ortağı Shashank Gupta bu konuyu şöyle açıklıyor: "Veri kalitesi, maliyet, performans ve kullanım faktörlerini anlamak ve ele almak, bütçe sınırları dahilinde verilerden tam olarak yararlanmak için çok önemlidir. Revefi Data Operations Cloud platformu ayakta duruyor Doğru verileri doğru zamanda ve doğru maliyetle sunmaya hazırız."

Platform, manuel müdahaleye gerek kalmadan performans, veri kalitesi, kullanım ve harcamalar arasındaki boşlukları sorunsuz bir şekilde kapatıyor. Hizmetleri temellendirmek için tescilli yapay zeka modellerinin gücünden yararlanır ve veri kullanımı veya harcamalarındaki beklenmedik değişkenleri sürekli olarak tarar.

Sistem, sorunları önem derecesine göre sınıflandırma yeteneğiyle öne çıkıyor. Kullanıcıları sorunların temel nedenleri hakkında bilgilendirir ve sorunları gecikmeden ele alıp çözmeleri için onları silahlandırır. Şirketler verilere giderek daha fazla bağımlı hale geldikçe, bu kadar duyarlı ve akıllı bir platform, veri yönetimi süreçlerini önemli ölçüde geliştirebilir.

Revefi's Data Operations Cloud piyasaya sürülmesiyle birlikte şirket, 10,5 milyon dolarlık başlangıç ​​finansmanı güvencesiyle manşetlere çıktı.

Revefi's Data operations Cloud ve AppMaster'ın kodsuz platformu gibi platformlar, teknolojinin basitleştirilmesine ve iş verimliliğinin artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu , kodsuz/düşük kodlu geliştirmede ortaya çıkan trendlerle daha da güçleniyor ve daha geniş teknoloji endüstrisi için umut verici beklentiler sunuyor.

İlgili Mesajlar

JetBrains, Kotlin 1.9.20'yi Tanıtıyor: Yeni Nesil K2 Derleyicisinin Beta Sürümünü Başlatıyor
date Kas 03, 2023
JetBrains, Kotlin 1.9.20'yi Tanıtıyor: Yeni Nesil K2 Derleyicisinin Beta Sürümünü Başlatıyor
Yazılım geliştirmeyi hızlandıran JetBrains, etkili Kotlin dilinin 1.9.20 sürümünü kullanıma sunuyor.
Software Development Website
Uno Platform 5.0 Tanıtılıyor: Yeni Geliştirmelerle Beş Kat Verimliliği Hedefleme
date Kas 03, 2023
Uno Platform 5.0 Tanıtılıyor: Yeni Geliştirmelerle Beş Kat Verimliliği Hedefleme
Açık kaynaklı Uno Platform'un en son sürümü 5.0, bir dizi yeni özellikle birlikte yayına giriyor ve üretkenliğin beş kata kadar artırılmasını vaat ediyor.
Open Source Software Development
SmartBear, Güncellenmiş BugSnag'i, Geliştirici API Portalını ve Geliştirilmiş Zephyr Squad Bulutunu Tanıtıyor
date Kas 03, 2023
SmartBear, Güncellenmiş BugSnag'i, Geliştirici API Portalını ve Geliştirilmiş Zephyr Squad Bulutunu Tanıtıyor
SmartBear, ürün portföyünü genişletmeye yönelik yakın zamanda attığı bir adımla BugSnag, SwaggerHub Portal ve Zephyr Squad Cloud dahil olmak üzere üç ürününü güncelledi.
Software Development Updates
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin