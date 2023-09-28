Revefi, Yapay Zeka Destekli Veri Operasyonları Bulutunu Tanıtıyor: Veri Yönetiminde Devrim Yaratan Bir Araç

Teknolojinin yenilikçi oyuncusu Revefi, yakın zamanda piyasaya sürdüğü Revefi Data Operations Cloud ile ses getirdi. Bu paradigma değiştiren platform, veri kalitesini, performansını ve maliyetlerini izlemek için sanal bir 'yardımcı pilot' görevi gören veri ekiplerine yöneliktir.

Revefi Data Operations Cloud platformunun amacı, işletmelerin verilerini maksimum verimlilik ve minimum harcamayla yönetmelerine yardımcı olarak önemli maliyet tasarrufları sağlamaktır. Bulut tabanlı hizmet, önemli iş kararları için gerektiğinde verilerin erişime ve kullanıma hazır olmasını sağlar.

Revefi CTO'su ve Kurucu Ortağı Shashank Gupta bu konuyu şöyle açıklıyor: "Veri kalitesi, maliyet, performans ve kullanım faktörlerini anlamak ve ele almak, bütçe sınırları dahilinde verilerden tam olarak yararlanmak için çok önemlidir. Revefi Data Operations Cloud platformu ayakta duruyor Doğru verileri doğru zamanda ve doğru maliyetle sunmaya hazırız."

Platform, manuel müdahaleye gerek kalmadan performans, veri kalitesi, kullanım ve harcamalar arasındaki boşlukları sorunsuz bir şekilde kapatıyor. Hizmetleri temellendirmek için tescilli yapay zeka modellerinin gücünden yararlanır ve veri kullanımı veya harcamalarındaki beklenmedik değişkenleri sürekli olarak tarar.

Sistem, sorunları önem derecesine göre sınıflandırma yeteneğiyle öne çıkıyor. Kullanıcıları sorunların temel nedenleri hakkında bilgilendirir ve sorunları gecikmeden ele alıp çözmeleri için onları silahlandırır. Şirketler verilere giderek daha fazla bağımlı hale geldikçe, bu kadar duyarlı ve akıllı bir platform, veri yönetimi süreçlerini önemli ölçüde geliştirebilir.

Revefi's Data Operations Cloud piyasaya sürülmesiyle birlikte şirket, 10,5 milyon dolarlık başlangıç ​​finansmanı güvencesiyle manşetlere çıktı.

Revefi's Data operations Cloud ve AppMaster'ın kodsuz platformu gibi platformlar, teknolojinin basitleştirilmesine ve iş verimliliğinin artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu , kodsuz/düşük kodlu geliştirmede ortaya çıkan trendlerle daha da güçleniyor ve daha geniş teknoloji endüstrisi için umut verici beklentiler sunuyor.