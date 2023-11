Revefi przedstawia chmurę do operacji na danych opartą na sztucznej inteligencji: rewolucyjne narzędzie do zarządzania danymi

Revefi, innowacyjny gracz w branży technologicznej, zrobił furorę dzięki niedawnemu wprowadzeniu na rynek Revefi Data Operations Cloud. Ta zmieniająca paradygmat platforma jest przeznaczona dla zespołów zajmujących się danymi i pełni funkcję wirtualnego „drugiego pilota” monitorującego jakość, wydajność i koszty danych.

Celem platformy Revefi Data Operations Cloud jest pomoc firmom w zarządzaniu danymi z maksymalną wydajnością i minimalnymi wydatkami, co prowadzi do znacznych oszczędności. Usługa oparta na chmurze gwarantuje, że dane będą gotowe do dostępu i wykorzystania, gdy będą potrzebne do podjęcia ważnych decyzji biznesowych.

Dyrektor ds. technicznych i współzałożyciel firmy Revefi, Shashank Gupta, rozwija tę kwestię, stwierdzając: „Zrozumienie i uwzględnienie czynników takich jak jakość danych, koszt i wydajność oraz wykorzystanie ma kluczowe znaczenie dla pełnego wykorzystania danych w granicach budżetu. Platforma Revefi Data Operations Cloud wyróżnia się gotowi dostarczać właściwe dane we właściwym czasie i po odpowiednich kosztach.”

Platforma płynnie wypełnia luki między wydajnością, jakością danych, wykorzystaniem i wydatkami bez ręcznej interwencji. Wykorzystuje moc zastrzeżonych modeli sztucznej inteligencji do tworzenia bazowych usług i ciągłego monitorowania pod kątem wszelkich nieoczekiwanych wariantów wykorzystania danych lub wydatków.

System wyróżnia się możliwością klasyfikowania problemów na podstawie stopnia ich ważności. Informuje użytkowników o pierwotnych przyczynach problemów i pomaga im bezzwłocznie zająć się i rozwiązać problemy. Ponieważ firmy w coraz większym stopniu polegają na danych, taka responsywna i inteligentna platforma może znacząco usprawnić procesy zarządzania danymi.

Wraz z uruchomieniem Revefi's Data Operations Cloud firma trafiła na pierwsze strony gazet, pozyskując finansowanie zalążkowe w wysokości 10,5 miliona dolarów.

Platformy takie jak Revefi's Data operations Cloud i platforma AppMaster bez kodu znacząco przyczyniają się do uproszczenia technologii i poprawy wydajności biznesowej. Sytuację tę dodatkowo wzmacniają pojawiające się trendy w zakresie rozwoju bez kodu/niskiego kodu , co stwarza obiecujące perspektywy dla szerszej branży technologicznej.