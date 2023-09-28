Revefi представляет облако для операций с данными на базе искусственного интеллекта: революционный инструмент для управления данными

Revefi, инновационный игрок в области технологий, произвел фурор своим недавним запуском Revefi Data Operations Cloud. Эта меняющая парадигму платформа предназначена для групп данных, выступающих в качестве виртуального «второго пилота» для мониторинга качества данных, производительности и затрат.

Цель Revefi Data Operations Cloud — помочь предприятиям управлять своими данными с максимальной эффективностью и минимальными затратами, что приводит к значительной экономии затрат. Облачный сервис гарантирует, что данные готовы к доступу и использованию, когда это необходимо для принятия важных бизнес-решений.

Технический директор и соучредитель Revefi Shashank Gupta подробно останавливается на этом, заявляя: «Понимание и учет факторов качества данных, стоимости и производительности, а также их использования имеет решающее значение для полного использования данных в рамках бюджета. Облачная платформа Revefi Data Operations Cloud поддерживает готовы предоставить нужные данные в нужное время и по правильной цене».

Платформа плавно устраняет разрыв между производительностью, качеством данных, использованием и расходами без ручного вмешательства. Он использует возможности запатентованных моделей искусственного интеллекта для определения базовых услуг и постоянно отслеживает любые неожиданные варианты использования или расходования данных.

Система выделяется своей способностью классифицировать проблемы по степени серьезности. Он информирует пользователей о коренных причинах проблем и дает им возможность без промедления решать проблемы. Поскольку компании все больше полагаются на данные, такая гибкая и интеллектуальная платформа может значительно улучшить процессы управления данными.

Наряду с запуском Revefi's Data Operations Cloud, компания попала в заголовки газет, получив стартовое финансирование в размере 10,5 миллионов долларов.

Такие платформы, как Revefi's Data operations Cloud и no-code платформа AppMaster, вносят значительный вклад в упрощение технологий и повышение эффективности бизнеса. Это еще больше усиливается возникающими тенденциями в разработке no-code и low-code , что открывает многообещающие перспективы для более широкой технологической отрасли.