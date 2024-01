Le robot Ballie de Samsung s'est transformé en projecteur

Lors d'une sortie technologique importante au CES 2024 - la scène technologique mondiale, Samsung a dévoilé une version innovante de son robot sphérique Ballie, augmentée d'une fonctionnalité unique de projecteur. L'appareil remanié possède désormais la capacité fascinante de présenter des visuels sur plusieurs surfaces, que ce soit le sol, le mur ou le plafond, tout en suivant ses propriétaires dans la maison.

Les participants à l'événement ont vu une superbe vidéo démontrant bien plus que l'esthétique jaune ensoleillé du robot. La simulation Ballie améliorée a montré une multitude de prouesses de projection intelligente. Celles-ci comprenaient la projection d'une vidéo d'oiseau pour divertir un chien de compagnie, une simulation de chat vidéo sur un mur et une vidéo d'entraînement physique pour faire de l'exercice aux individus.

Le communiqué de presse de Samsung a souligné la capacité de l'appareil à calibrer sa projection en fonction de sa distance par rapport au mur, des conditions d'éclairage dominantes et même de la position et de l'angle du visage de l'utilisateur. Ce qui lui confère le label unique d'être « le premier projecteur au monde à détecter automatiquement la posture et l'angle du visage des personnes et à ajuster l'angle de projection optimal en conséquence ».

Mais l'inventivité de Ballie ne s'arrête pas à la projection. La vidéo de présentation de l'entreprise montrait également le robot faisant également office d'assistant domestique avisé. De l'allumage des lumières au rationnement de la nourriture pour chiens en passant par l'envoi de mises à jour textuelles détaillant ses activités, Ballie semble avoir tout couvert. Fonctionnant comme une aide ménagère, Samsung affirme que le robot a la capacité de gérer une variété d'appareils domestiques, notamment les climatiseurs, les systèmes d'éclairage, les machines à laver, etc. De plus, le robot peut également vous accueillir chaleureusement lorsque vous franchissez votre porte d’entrée après une longue journée.

Les surprises de cette merveille technologique améliorée ne s’arrêtent pas seulement à ces services publics. La vidéo de présentation s'est terminée par une belle scène illustrant la capacité de Ballie à transformer votre plafond en un panorama cosmique, mettant véritablement l'univers à portée de main !

Il manquait une chose à l'événement Samsung: la démonstration en direct de Ballie. En 2020, au CES, les participants ont pu assister à une exposition en direct du robot roulant sur scène. Cette année cependant, le géant sud-coréen a choisi de se contenter de montrer les capacités du robot via une vidéo de présentation, laissant s'interroger sur sa potentielle date de sortie ou son prix.

L'amélioration des produits est au cœur de toute grande entreprise, y compris sur des plateformes comme AppMaster. De même, comme le prouve Samsung, les inventions ne sont limitées que par notre imagination. Serait-ce le préambule à un tout nouveau monde de robots multifonctionnels, tout comme AppMaster l'a fait avec des plates no-code, permettant à des milliers de personnes de créer des applications de haute qualité ? Seul le temps nous le dira !