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Робот Ballie от Samsung превратился в проектор

13, янв. 2024
Робот Ballie от Samsung превратился в проектор

В ходе значимого технологического релиза на выставке CES 2024 — глобальной технологической арене — Samsung представила инновационную версию своего сферического робота Ballie, дополненную уникальными функциями проектора. Обновленное устройство теперь может похвастаться потрясающей способностью отображать изображения на нескольких поверхностях — будь то пол, стена или потолок, следуя за своими владельцами по всему дому.

Посетителям мероприятия был представлен восхитительный видеоролик, демонстрирующий гораздо больше, чем просто солнечно-желтую эстетику робота. Модернизированная симуляция Ballie продемонстрировала множество умных проекционных возможностей. В их число входили проекция видео с птицами для развлечения домашней собаки, имитация видеочата на стене и видео с фитнес-тренировками для тренирующихся людей.

В заявлении для прессы Samsung подчеркивается, что устройство способно калибровать проекцию на основе расстояния от стены, преобладающих условий освещения и даже положения пользователя и угла лица. Это дает ему уникальную репутацию «первого в мире проектора, который автоматически определяет позу и угол лица человека и соответствующим образом регулирует оптимальный угол проецирования».

Но изобретательность Ballie не ограничивается только проекцией. В презентационном видеоролике компании также показано, как робот выполняет функцию опытного домашнего помощника. От зажигания света и нормирования корма для собак до отправки текстовых обновлений с подробным описанием своей деятельности — Ballie, кажется, есть все это. По словам представителей Samsung, робот способен управлять различными домашними устройствами, включая кондиционеры, системы освещения, стиральные машины и многое другое. Кроме того, робот также может тепло встретить вас, когда вы входите в парадную дверь после долгого дня.

Сюрпризы обновленного технического чуда не ограничиваются только этими утилитами. Презентационный видеоролик завершился прекрасной сценой, показывающей способность Ballie превратить ваш потолок в космическую панораму, по-настоящему предоставив вселенную у вас под рукой!

На мероприятии Samsung не хватало одного — живой демонстрации Ballie. Еще в 2020 году на выставке CES посетители наслаждались живой выставкой робота, катающегося по сцене. Однако в этом году южнокорейский гигант решил продемонстрировать возможности робота только с помощью видеопрезентации, что заставило нас задуматься о его потенциальной дате выпуска или цене.

Улучшение продуктов лежит в основе каждой великой компании, включая такие платформы, как AppMaster. Точно так же, как доказала компания Samsung, изобретения ограничены только нашим воображением. Может ли это стать преамбулой к совершенно новому миру многофункциональных роботов, как это сделал AppMaster с платформами no-code, позволяющими тысячам людей создавать высококачественные приложения? Время покажет!

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