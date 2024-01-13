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Samsung'un Ballie Robotu Projektöre Dönüştü

Oca 13, 2024
Samsung'un Ballie Robotu Projektöre Dönüştü

Samsung, küresel teknoloji sahnesi olan CES 2024'teki önemli bir teknoloji sunumunda, küresel Ballie robotunun benzersiz bir projektör işleviyle zenginleştirilmiş yenilikçi bir versiyonunu tanıttı. Yenilenen cihaz artık zemin, duvar veya tavan gibi birden fazla yüzeyde görsel sunma ve aynı zamanda evdeki sahibini takip etme gibi büyüleyici bir yeteneğe sahip.

Etkinlik katılımcılarına, robotun güneşli sarı estetiğinden çok daha fazlasını gösteren keyifli bir video sunuldu. Yükseltilmiş Ballie simülasyonu çok sayıda akıllı projeksiyon özelliği sergiledi. Bunlar arasında evcil bir köpeği eğlendirmek için bir kuş videosunun projeksiyonu, duvarda simüle edilmiş bir görüntülü sohbet ve egzersiz yapan bireyler için bir fitness egzersizi videosu yer alıyordu.

Samsung basın açıklamasında, cihazın projeksiyonunu duvardan uzaklığına, hakim ışık koşullarına ve hatta kullanıcının konumu ve yüz açısına göre kalibre etme yeteneğinin olduğu vurgulandı. "İnsanların duruşunu ve yüz açısını otomatik olarak algılayan ve buna göre optimum projeksiyon açısını ayarlayan dünyanın ilk projektörü" olma benzersiz özelliğini veriyor.

Ancak Ballie yaratıcılığı sadece projeksiyonla sınırlı değil. Şirketin sunum videosu aynı zamanda robotun bilgili bir ev asistanı olarak ikiye katlandığını da gösterdi. Işıkları yakmak ve köpek mamasını karneye bağlamaktan faaliyetlerini ayrıntılarıyla anlatan metin güncellemeleri göndermeye kadar Ballie her şeyi hallediyor gibi görünüyor. Ev yardımcısı olarak işlev gören Samsung, robotun klimalar, aydınlatma sistemleri, çamaşır makineleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli ev cihazlarını yönetme kapasitesine sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca robot, uzun bir günün ardından ön kapınızdan içeri girdiğinizde sizi sıcak bir şekilde karşılayabilir.

Yükseltilmiş teknoloji harikasının sürprizleri sadece bu yardımcı programlarla sınırlı değil. Sunum videosu, Ballie tavanınızı kozmik bir panoramaya dönüştürme yeteneğini tasvir eden güzel bir sahneyle sona erdi; evreni gerçekten parmaklarınızın ucuna getiriyor!

Samsung etkinliğinde bir şey eksikti: Ballie canlı gösterimi. 2020'de CES'te katılımcılar, sahnede dolaşan robotun canlı sergisinden keyif aldılar. Ancak bu yıl Güney Koreli dev, robotun yeteneklerini yalnızca bir video sunumu aracılığıyla göstermeyi tercih etti ve bu da bizi robotun potansiyel çıkış tarihi veya fiyat etiketi konusunda merakta bıraktı.

Ürün geliştirme, AppMaster gibi platformlar da dahil olmak üzere her büyük şirketin kalbinde yer alır. Benzer şekilde Samsung kanıtladığı gibi buluşlar yalnızca hayal gücümüzle sınırlıdır. Bu, tıpkı AppMaster no-code platformlarla yaptığı gibi, binlerce kişinin yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan, çok işlevli robotlardan oluşan yepyeni bir dünyanın başlangıcı olabilir mi? Sadece zaman gösterecek!

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