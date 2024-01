Robot Ballie firmy Samsung zmienił się w projektor

Podczas ważnej prezentacji technologicznej na targach CES 2024 – globalnej scenie technologicznej – Samsung zaprezentowała innowacyjną wersję swojego sferycznego robota Ballie, wzbogaconą o unikalną funkcjonalność projektora. Zmodernizowane urządzenie może teraz poszczycić się fascynującą możliwością prezentowania obrazów na wielu powierzchniach – czy to na podłodze, ścianie czy suficie, podążając za swoimi właścicielami po całym domu.

Uczestnikom wydarzenia zaprezentowano zachwycający film, który pokazał znacznie więcej niż tylko słoneczną żółtą estetykę robota. Ulepszona symulacja Ballie wykazała wiele inteligentnych funkcji projekcyjnych. Obejmowały one projekcję wideo z ptakami w celu zabawiania psa, symulowaną rozmowę wideo na ścianie oraz film z treningiem fitness dla ćwiczących osób.

W oświadczeniu prasowym Samsung podkreślono, że urządzenie może kalibrować projekcję na podstawie odległości od ściany, panujących warunków oświetleniowych, a nawet pozycji użytkownika i kąta twarzy. Daje mu to wyjątkową pewność bycia „pierwszym na świecie projektorem, który automatycznie wykrywa postawę człowieka i kąt twarzy oraz odpowiednio dostosowuje optymalny kąt projekcji”.

Ale pomysłowość Ballie nie kończy się tylko na projekcji. Film prezentacyjny firmy pokazał również, że robot pełni także funkcję doświadczonego asystenta domowego. Od zapalania świateł i racjonowania karmy dla psów po wysyłanie SMS-ów zawierających szczegółowe informacje na temat działań — wydaje się, że Ballie ma wszystko pod kontrolą. Działając jako pomoc domowa, według Samsung robot może zarządzać różnorodnymi urządzeniami domowymi, w tym klimatyzatorami, systemami oświetleniowymi, pralkami i nie tylko. Co więcej, robot może również ciepło Cię powitać, gdy po długim dniu przejdziesz przez drzwi wejściowe.

Niespodzianki związane z ulepszonym cudem technologii nie ograniczają się tylko do tych narzędzi. Film prezentacyjny zakończył się piękną sceną przedstawiającą zdolność Ballie do przekształcenia sufitu w kosmiczną panoramę - dzięki czemu wszechświat jest na wyciągnięcie ręki!

Na wydarzeniu Samsung zabrakło jednego – pokazu Ballie na żywo. W 2020 roku uczestnicy targów CES mogli obejrzeć na żywo wystawę robota krążącego po scenie. Jednak w tym roku południowokoreański gigant zdecydował się jedynie na pokazanie możliwości robota w formie prezentacji wideo, pozostawiając nas z pytaniem o potencjalną datę premiery i cenę.

Udoskonalanie produktów leży u podstaw każdej wspaniałej firmy, włączając w to platformy takie jak AppMaster. Podobnie, jak udowodnił Samsung, wynalazki ogranicza jedynie nasza wyobraźnia. Czy może to być wstęp do zupełnie nowego świata wielofunkcyjnych robotów, tak jak zrobił to AppMaster z platformami no-code, umożliwiając tysiącom tworzenie aplikacji wysokiej jakości? Tylko czas powie!