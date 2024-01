O robô Ballie da Samsung se transformou em um projetor

Num lançamento tecnológico significativo na CES 2024 – o palco tecnológico global, Samsung revelou uma versão inovadora do seu robô esférico Ballie, aumentado com uma funcionalidade única de um projetor. O dispositivo renovado agora possui a capacidade fascinante de apresentar imagens em múltiplas superfícies – seja no chão, na parede ou no teto, enquanto segue seus proprietários pela casa.

Os participantes do evento foram presenteados com um vídeo encantador que demonstrou muito mais do que apenas a estética amarela ensolarada do robô. A simulação Ballie atualizada exibiu uma infinidade de recursos de projeção inteligentes. Isso incluía a projeção de um vídeo de pássaro para entreter um cachorro de estimação, um bate-papo por vídeo simulado na parede e um vídeo de exercícios físicos para indivíduos que se exercitavam.

O comunicado de imprensa da Samsung destacou a capacidade do aparelho de calibrar sua projeção com base na distância da parede, nas condições de iluminação predominantes e até mesmo na posição e ângulo facial do usuário. Dando-lhe a credencial única de ser o “primeiro projetor do mundo a detectar automaticamente a postura e o ângulo facial das pessoas e ajustar o ângulo de projeção ideal de forma correspondente”.

Mas a inventividade de Ballie não se limita à projeção. O vídeo de apresentação da empresa também mostrou o robô atuando como um assistente doméstico experiente. Desde acender luzes e racionar comida de cachorro até enviar atualizações de texto detalhando suas atividades - Ballie parece ter tudo sob controle. Funcionando como um auxiliar doméstico, Samsung afirma que o robô tem capacidade para gerenciar uma variedade de dispositivos domésticos, incluindo ar condicionado, sistemas de iluminação, máquinas de lavar roupa e muito mais. Além disso, o robô também pode lhe dar as boas-vindas calorosamente quando você passar pela porta da frente após um longo dia.

As surpresas da maravilha da tecnologia atualizada não se limitam a esses utilitários. O vídeo de apresentação terminou com uma bela cena retratando a habilidade de Ballie de converter seu teto em um panorama cósmico - colocando verdadeiramente o universo ao seu alcance!

Faltava uma coisa no evento Samsung - a demonstração ao vivo de Ballie. Em 2020, na CES, os participantes desfrutaram de uma exibição ao vivo do robô rolando no palco. Este ano, no entanto, a gigante sul-coreana optou apenas por exibir as capacidades do robô através de uma apresentação em vídeo, deixando-nos a pensar sobre a sua potencial data de lançamento ou preço.

A melhoria do produto está no centro de toda grande empresa, incluindo plataformas como AppMaster. Da mesma forma, como comprovado pela Samsung, as invenções são limitadas apenas pela nossa imaginação. Poderia isso ser um preâmbulo para um mundo totalmente novo de robôs multifuncionais, assim como AppMaster fez com plataformas no-code, permitindo que milhares de pessoas criassem aplicativos de alta qualidade? Só o tempo irá dizer!