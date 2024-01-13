لقد تحول روبوت Ballie من سامسونج إلى جهاز عرض

في إصدار تقني مهم في معرض CES 2024 - المسرح التكنولوجي العالمي، كشفت Samsung عن نسخة مبتكرة من روبوتها الكروي Ballie ، معزز بوظيفة فريدة لجهاز العرض. ويتمتع الجهاز المتجدد الآن بقدرة رائعة على تقديم صور على أسطح متعددة، سواء كانت الأرضية أو الجدار أو السقف، مع متابعة أصحابه في جميع أنحاء المنزل.

تم تقديم مقطع فيديو مبهج للحاضرين في الحدث أظهر أكثر بكثير من مجرد اللون الأصفر الجمالي للروبوت. عرضت محاكاة Ballie التي تمت ترقيتها عددًا كبيرًا من أعمال العرض الذكية. وتضمنت هذه العروض عرض فيديو عن الطيور للترفيه عن كلب أليف، ومحاكاة محادثة فيديو على الحائط، وفيديو لتمارين اللياقة البدنية للأفراد الذين يمارسون الرياضة.

وأبرز البيان الصحفي لشركة Samsung أن قدرة الجهاز على معايرة عرضه بناءً على بعده عن الحائط وظروف الإضاءة السائدة وحتى وضع المستخدم وزاوية وجهه. مما يمنحه الاعتماد الفريد لكونه "جهاز العرض الأول في العالم الذي يكتشف تلقائيًا وضعية الأشخاص وزاوية الوجه ويضبط زاوية العرض المثالية وفقًا لذلك."

لكن إبداع Ballie لا يتوقف عند مجرد العرض. وأظهر مقطع الفيديو التقديمي للشركة أيضًا أن الروبوت يعمل كمساعد منزلي ذكي. بدءًا من إشعال الأضواء وترشيد طعام الكلاب وحتى إرسال تحديثات نصية توضح تفاصيل أنشطتها - يبدو أن Ballie قد قامت بتغطية كل ذلك. ويعمل الروبوت كمساعد منزلي، وتقول Samsung إن الروبوت لديه القدرة على إدارة مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية، بما في ذلك مكيفات الهواء وأنظمة الإضاءة وغسالات الملابس والمزيد. علاوة على ذلك، يمكن للروبوت أيضًا أن يرحب بك ترحيبًا حارًا عندما تدخل من باب منزلك الأمامي بعد يوم طويل.

مفاجآت أعجوبة التكنولوجيا التي تمت ترقيتها لا تتوقف عند هذه المرافق فقط. اختتم فيديو العرض التقديمي بمشهد جميل يصور قدرة Ballie على تحويل السقف الخاص بك إلى بانوراما كونية - مما يضع الكون حقًا في متناول يدك!

كان حدث Samsung يفتقد شيئًا واحدًا - العرض المباشر لـ Ballie. وبالعودة إلى عام 2020 في معرض CES، استمتع الحضور بمعرض حي للروبوت الذي يتدحرج على المسرح. ومع ذلك، اختار العملاق الكوري الجنوبي هذا العام عرض قدرات الروبوت فقط عبر عرض فيديو، مما تركنا نتساءل عن تاريخ إصداره المحتمل أو سعره.

يعد تحسين المنتج جوهر كل شركة عظيمة، بما في ذلك منصات مثل AppMaster. وبالمثل، كما أثبتت شركة Samsung ، فإن الاختراعات محدودة فقط بخيالنا. هل يمكن أن يكون هذا مقدمة لعالم جديد تمامًا من الروبوتات متعددة الوظائف تمامًا كما فعل AppMaster مع الأنظمة الأساسية no-code ، مما يسمح للآلاف بإنشاء تطبيقات عالية الجودة؟ فقط الوقت كفيل بإثبات!