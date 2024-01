De Ballie-robot van Samsung is getransformeerd in een projector

In een belangrijke technische release op CES 2024, het mondiale technologiepodium, onthulde Samsung een innovatieve versie van zijn bolvormige Ballie robot, aangevuld met de unieke functionaliteit van een projector. Het vernieuwde apparaat beschikt nu over de fascinerende mogelijkheid om beelden op meerdere oppervlakken te presenteren, of het nu de vloer, muur of plafond is, terwijl de eigenaren door het huis worden gevolgd.

Bezoekers van het evenement kregen een prachtige video te zien die veel meer demonstreerde dan alleen de zonnig gele esthetiek van de robot. De verbeterde Ballie simulatie vertoonde een groot aantal slimme projectieprestaties. Deze omvatten de projectie van een vogelvideo om een ​​hond te vermaken, een gesimuleerde videochat aan de muur en een fitnesstrainingvideo voor het trainen van individuen.

In de persverklaring van Samsung werd benadrukt dat het apparaat in staat is zijn projectie te kalibreren op basis van de afstand tot de muur, de heersende lichtomstandigheden en zelfs de positie en gezichtshoek van de gebruiker. Dit geeft het de unieke reputatie dat het de “eerste projector ter wereld is die automatisch de houding en gezichtshoek van mensen detecteert en de optimale projectiehoek dienovereenkomstig aanpast.”

Maar de inventiviteit van Ballie stopt niet alleen bij projectie. De presentatievideo van het bedrijf liet ook zien dat de robot ook dienst doet als slimme thuisassistent. Van het aansteken van lampen en het rantsoeneren van hondenvoer tot het sturen van sms-updates waarin de activiteiten worden beschreven: Ballie lijkt het allemaal voor elkaar te hebben. Samsung zegt dat de robot functioneert als een huishoudelijk hulpmiddel en de capaciteit heeft om een ​​verscheidenheid aan huishoudelijke apparaten te beheren, waaronder airconditioners, verlichtingssystemen, wasmachines en meer. Bovendien kan de robot je ook hartelijk welkom heten als je na een lange dag de voordeur binnenstapt.

De verrassingen van het geüpgradede technologiewonder houden niet alleen op bij deze hulpprogramma's. De presentatievideo werd afgesloten met een prachtige scène waarin Ballie 's vermogen wordt weergegeven om je plafond om te zetten in een kosmisch panorama, waardoor je het universum echt binnen handbereik hebt!

Er ontbrak één ding op het Samsung evenement: de live demonstratie van Ballie. In 2020 genoten de aanwezigen op CES van een live tentoonstelling van de robot die over het podium rolde. Dit jaar koos de Zuid-Koreaanse gigant er echter voor om de mogelijkheden van de robot alleen via een videopresentatie weer te geven, waardoor we ons afvroegen over de mogelijke releasedatum of het prijskaartje.

Productverbetering vormt de kern van elk groot bedrijf, inclusief platforms als AppMaster. Op dezelfde manier worden uitvindingen, zoals Samsung heeft bewezen, alleen beperkt door onze verbeeldingskracht. Zou dit een opmaat kunnen zijn voor een hele nieuwe wereld van multifunctionele robots, zoals AppMaster heeft gedaan met platforms no-code, waardoor duizenden apps van hoge kwaliteit kunnen maken? De tijd zal het leren!