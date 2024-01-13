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三星的 Ballie 机器人已变身为投影仪

Jan 13, 2024
三星的 Ballie 机器人已变身为投影仪

在全球科技舞台 CES 2024 上的一次重要技术发布中， Samsung推出了球形Ballie机器人的创新版本，并增强了投影仪的独特功能。经过改进的设备现在拥有令人着迷的能力，可以在地板、墙壁或天花板等多个表面上呈现视觉效果，同时跟随主人在房子周围走动。

活动参加者观看了一段令人愉快的视频，该视频展示的不仅仅是机器人阳光黄色的美感。升级后的Ballie模拟展示了众多智能投影功能。其中包括用于娱乐宠物狗的鸟类视频投影、墙上的模拟视频聊天以及用于锻炼个人的健身视频。

Samsung的新闻声明强调，该设备能够根据距墙壁的距离、当前的光线条件甚至用户的位置和面部角度来校准投影。赋予它“世界上第一台自动检测人的姿势和面部角度并相应调整最佳投影角度的投影仪”的独特资格。

Ballie的创造力不仅仅停留在投影上。该公司的演示视频还显示该机器人还可以充当聪明的家庭助理。从点燃灯光和配给狗粮到发送详细说明其活动的短信更新 - Ballie似乎已经涵盖了这一切。 Samsung表示，该机器人作为家庭辅助工具，能够管理各种家庭设备，包括空调、照明系统、洗衣机等。此外，当您在漫长的一天后踏入前门时，机器人还可以热情欢迎您。

升级后的科技奇迹的惊喜不仅限于这些公用事业。演示视频以一个美丽的场景结束，描绘了Ballie将您的天花板变成宇宙全景的能力 - 真正让宇宙触手可及！

Samsung活动缺少一件事Ballie的现场演示。早在 2020 年的 CES 上，与会者就欣赏了机器人在舞台上滚动的现场表演。然而，今年，这家韩国巨头选择仅通过视频演示来展示机器人的功能，让我们想知道它的潜在发布日期或价格标签。

产品改进是每家伟大公司的核心，包括AppMaster这样的平台。同样，正如Samsung所证明的那样，发明仅受我们的想象力的限制。这是否会成为多功能机器人全新世界的序幕，就像AppMasterno-code平台上所做的那样，让成千上万的人能够创建高质量的应用程序？只有时间会给出答案！

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