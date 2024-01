Il robot Ballie di Samsung si è trasformato in un proiettore

In una significativa release tecnologica al CES 2024, il palcoscenico tecnologico globale, Samsung ha presentato una versione innovativa del suo robot sferico Ballie, arricchito con la funzionalità unica di un proiettore. Il dispositivo rinnovato ora vanta l'affascinante capacità di presentare immagini su più superfici, che si tratti del pavimento, della parete o del soffitto, seguendo i suoi proprietari in giro per la casa.

Ai partecipanti all'evento è stato presentato un video delizioso che dimostrava molto di più della semplice estetica gialla e solare del robot. La simulazione aggiornata Ballie ha mostrato una moltitudine di prodezze di proiezione intelligenti. Questi includevano la proiezione su display di un video di un uccello per intrattenere un cane da compagnia, una chat video simulata su un muro e un video di allenamento fitness per individui che esercitano.

Il comunicato stampa di Samsung ha evidenziato la capacità del dispositivo di calibrare la proiezione in base alla distanza dal muro, alle condizioni di luce prevalenti e persino alla posizione e all'angolo del viso dell'utente. Dandogli la credenziale unica di essere il "primo proiettore al mondo in grado di rilevare automaticamente la postura e l'angolo del viso delle persone e regolare di conseguenza l'angolo di proiezione ottimale".

Ma l'inventiva di Ballie non si ferma solo alla proiezione. Il video di presentazione dell'azienda mostrava anche il robot che fungeva anche da esperto assistente domestico. Dall'accensione delle luci, al razionamento del cibo per cani, all'invio di aggiornamenti via SMS che dettagliano le sue attività, Ballie sembra avere tutto sotto controllo. Funzionando come un aiuto domestico, Samsung afferma che il robot ha la capacità di gestire una varietà di dispositivi domestici, inclusi condizionatori d'aria, sistemi di illuminazione, lavatrici e altro ancora. Inoltre, il robot può anche darti un caloroso benvenuto quando varchi la porta di casa dopo una lunga giornata.

Le sorprese della meraviglia tecnologica aggiornata non si fermano solo a queste utilità. Il video di presentazione si è concluso con una bellissima scena che descrive la capacità di Ballie di convertire il tuo soffitto in un panorama cosmico, mettendo davvero l'universo a portata di mano!

All'evento Samsung mancava una cosa: la dimostrazione dal vivo di Ballie. Nel 2020 al CES, i partecipanti hanno assistito a un’esibizione dal vivo del robot che rotolava sul palco. Quest'anno, tuttavia, il colosso sudcoreano ha scelto di mostrare le capacità del robot solo tramite una presentazione video, lasciandoci interrogativi sulla sua potenziale data di rilascio o sul suo prezzo.

Il miglioramento del prodotto è al centro di ogni grande azienda, comprese piattaforme come AppMaster. Allo stesso modo, come dimostrato da Samsung, le invenzioni sono limitate solo dalla nostra immaginazione. Potrebbe essere questo il preambolo a un mondo completamente nuovo di robot multifunzionali, proprio come ha fatto AppMaster con le piattaforme no-code, consentendo a migliaia di persone di creare app di alta qualità? Solo il tempo lo dirà!