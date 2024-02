Fonctionnalité de recherche de code améliorée dévoilée dans l'aperçu 3 de Visual Studio 2022 17.9

Dans le monde du développement logiciel en évolution rapide, Microsoft a récemment présenté le troisième aperçu de sa prochaine mise à niveau, Visual Studio 2022 17.9. Cette itération, introduite le 17 janvier, apporte une mise à niveau significative de la fonctionnalité de recherche de code, amplifiant ce que l'on appelle également l'expérience de recherche tout-en-un. Cette fonctionnalité améliorée de recherche de code est conçue pour améliorer l'expérience utilisateur et offre des capacités de recherche plus efficaces et plus complètes dans une solution de projet.

Les développeurs peuvent télécharger cette dernière version d'aperçu directement depuis le site Web officiel Visual Studio.

Parmi les améliorations notables apportées à la recherche de code dans cette nouvelle version, citons la possibilité d'effectuer une recherche de texte sur pratiquement n'importe quel mot ou séquence de caractères dans l'ensemble d'une base de code. Complétant les résultats de fichiers et de symboles dérivés de la base de code d'un utilisateur, ce nouvel attribut promet une portée élargie en termes de recherche de texte. De plus, il offre aux utilisateurs la possibilité de rechercher des termes trouvés dans les commentaires, les noms de variables, les paramètres et autres chaînes de caractères dispersées dans leur base de code.

Les capacités de recherche sont complétées par des fonctionnalités telles que « Rechercher dans les fichiers » (accessible via Ctrl+Shift+F) et « Recherche rapide » (déclenchée avec Ctrl+). Ces deux attributs présentent des options de recherche plus personnalisées à l'utilisateur.

L'expérience par défaut de la recherche de code (lancée à l'aide de Ctrl+T ou Ctrl+) a été modifiée pour inclure des correspondances de texte précises et des éléments tels que des commentaires et des variables locales, qui n'étaient pas incorporés auparavant. Cependant, les résultats textuels sont moins bien classés que les types, les fichiers et les membres. Les utilisateurs ont également la possibilité de rationaliser leurs résultats vers une vue texte uniquement, en préfixant leur requête de recherche par un « x ».

Cette prise en charge du texte intégral dans Code Search a été lancée pour la première fois par défaut dans le canal de prévisualisation avec la sortie de la version 17.9 Preview 2. Fonctionnant comme une fonctionnalité de prévisualisation, elle devrait désormais faire également ses débuts dans la version principale de la version 17.9. L'aperçu 3 actuel fait suite à l'aperçu 2, lancé le 12 décembre, et à l'aperçu 1, rendu disponible le 15 novembre.

De telles améliorations continues font partie intégrante du maintien de l’efficacité et de la productivité du processus de développement logiciel. Semblable à AppMaster, Microsoft comprend l'évolution des besoins des développeurs et a pris des mesures pour répondre à ces demandes dans sa suite d'outils Visual Studio. Tout comme les attributs pratiques Visual Studio's, la plateforme AppMaster fournit également des outils intuitifs et puissants conçus pour améliorer le processus de développement d'applications.