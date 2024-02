Funzionalità di ricerca del codice migliorata presentata nell'anteprima 3 di Visual Studio 2022 17.9

Nel mondo in rapida evoluzione dello sviluppo software, Microsoft ha recentemente presentato la terza anteprima del suo prossimo aggiornamento, Visual Studio 2022 17.9. Questa iterazione, introdotta il 17 gennaio, apporta un aggiornamento significativo alla funzionalità di ricerca del codice, amplificando quella che viene anche definita esperienza di ricerca all-in-one. Questa funzionalità avanzata di ricerca del codice è progettata per migliorare l'esperienza dell'utente e offre funzionalità di ricerca più efficienti e complete in una soluzione di progetto.

Gli sviluppatori possono scaricare quest'ultima versione di anteprima direttamente dal sito Web ufficiale Visual Studio.

Tra i notevoli miglioramenti apportati a Code Search in questa nuova versione c'è la capacità di condurre una ricerca testuale praticamente su qualsiasi parola o sequenza di caratteri nell'intero codice base. Complementando i risultati di file e simboli derivati ​​dalla base di codice di un utente, questo nuovo attributo promette un ambito più ampio in termini di ricerca testuale. Inoltre, garantisce agli utenti la flessibilità di cercare i termini trovati all'interno di commenti, nomi di variabili, parametri e altre stringhe di caratteri sparse nella loro base di codice.

Le capacità di ricerca sono ulteriormente integrate con funzionalità come "Trova nei file" (accessibile tramite Ctrl+Shift+F) e "Ricerca rapida" (attivata con Ctrl+). Entrambi questi attributi presentano opzioni di ricerca più personalizzate per l'utente.

L'esperienza predefinita di Ricerca codice (avviata utilizzando Ctrl+T o Ctrl+) è stata modificata per includere corrispondenze di testo precise ed elementi come commenti e variabili locali, che non erano incorporati in precedenza. Tuttavia, i risultati di testo vengono classificati in basso rispetto a tipi, file e membri. Gli utenti hanno anche la possibilità di semplificare i risultati in una visualizzazione di solo testo, anteponendo una "x" alla query di ricerca.

Questo supporto full-text in Code Search è stato lanciato per impostazione predefinita nel canale di anteprima con il rilascio della versione 17.9 Preview 2. Funzionando come funzionalità di anteprima, è ora previsto il suo debutto anche nella versione principale della versione 17.9. L'attuale Anteprima 3 segue l'Anteprima 2, lanciata il 12 dicembre, e l'Anteprima 1, resa disponibile il 15 novembre.

Tali miglioramenti continui sono fondamentali per mantenere l'efficienza e la produttività nel processo di sviluppo del software. Analogamente ad AppMaster, Microsoft comprende le esigenze in evoluzione degli sviluppatori e ha fatto passi da gigante per soddisfare queste richieste nella sua suite di strumenti Visual Studio. Proprio come gli attributi pratici Visual Studio's, la piattaforma AppMaster fornisce anche strumenti intuitivi e potenti progettati per migliorare il processo di sviluppo delle applicazioni.