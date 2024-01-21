Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Visual Studio 2022 17.9 预览版 3 中推出改进的代码搜索功能

Jan 21, 2024
Visual Studio 2022 17.9 预览版 3 中推出改进的代码搜索功能

在快速发展的软件开发领域，微软最近推出了即将推出的升级版 Visual Studio 2022 17.9 的第三个预览版。此次迭代于 1 月 17 日推出，对代码搜索功能进行了重大升级，增强了所谓的一体化搜索体验。这一增强的代码搜索功能旨在提升用户体验，并在整个项目解决方案中提供更高效、更全面的搜索功能。

开发者可以直接从Visual Studio官方网站下载这个最新的预览版本。

此新版本中代码搜索的显着增强之一是能够对整个代码库中的几乎任何单词或字符序列进行文本搜索。这个新属性补充了从用户代码库导出的文件和符号结果，有望扩大文本搜索的范围。此外，它还使用户能够灵活地搜索在注释、变量命名、参数和分散在代码库中的其他字符串中找到的术语。

搜索功能进一步补充了“在文件中查找”（可通过​​ Ctrl+Shift+F 访问）和“快速查找”（通过 Ctrl+ 触发）等功能。这两个属性都为用户提供了更定制的搜索选项。

代码搜索的默认体验（使用 Ctrl+T 或 Ctrl+ 启动）已被修改，以包括精确的文本匹配以及注释和局部变量等项目，这些是以前未合并的。但是，与类型、文件和成员相比，文本结果的排名较低。用户还可以通过在搜索查询前加上“x”前缀，将结果简化为纯文本视图。

代码搜索中的全文支持首先在 17.9 预览版 2 版本的预览通道中默认启动。作为预览功能，它现在也计划在 17.9 版本的主要版本中首次亮相。当前的预览版 3 是继 12 月 12 日发布的预览版 2 和 11 月 15 日发布的预览版 1 之后的版本。

这种持续的增强对于保持软件开发过程中的效率和生产力是不可或缺的。与AppMaster类似，Microsoft 了解开发人员不断变化的需求，并在其Visual Studio工具套件中采取了措施来满足这些需求。与Visual Studio's实用属性非常相似， AppMaster平台也提供了直观、强大的工具，旨在改进应用程序开发过程。

相关帖子

Google 的 Gemini Advanced：利用 Ultra 1.0 提升 AI 助理能力
date Feb 09, 2024
Google 的 Gemini Advanced：利用 Ultra 1.0 提升 AI 助理能力
Google 通过 Google One AI Premium Plan 中的 Gemini Advanced 开启了数字协助的新时代。解锁复杂编码和创造力等高级功能，每月只需 19.99 美元。
AI Android IOS
Applitools 推出“自主”功能以增强智能测试套件
date Feb 09, 2024
Applitools 推出“自主”功能以增强智能测试套件
Applitools 在其智能测试平台中引入了“自主”，合并基于代码和无代码的测试，以提高数字产品交付速度和质量。
Automation AI Software
Microsoft 通过新的设计功能和 AI 模型增强功能提升 Copilot
date Feb 08, 2024
Microsoft 通过新的设计功能和 AI 模型增强功能提升 Copilot
Microsoft 通过新的 AI 模型和设计功能增强了 Copilot，扩展了创造力并简化了交互。
AI IOS
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实