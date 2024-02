Verbesserte Codesuchfunktion in Vorschau 3 von Visual Studio 2022 17.9 vorgestellt

In der sich schnell entwickelnden Welt der Softwareentwicklung hat Microsoft kürzlich die dritte Vorschau seines kommenden Upgrades Visual Studio 2022 17.9 präsentiert. Diese am 17. Januar eingeführte Iteration bringt eine bedeutende Verbesserung der Codesuchfunktion mit sich und erweitert das, was auch als All-In-One-Sucherlebnis bezeichnet wird. Diese erweiterte Funktion zur Codesuche soll das Benutzererlebnis verbessern und effizientere, umfassendere Suchfunktionen für eine Projektlösung bieten.

Entwickler können diese neueste Vorschauversion direkt von der offiziellen Visual Studio Website herunterladen.

Zu den bemerkenswerten Verbesserungen der Codesuche in dieser neuen Version gehört die Möglichkeit, eine Textsuche nach praktisch jedem Wort oder jeder Zeichenfolge in einer gesamten Codebasis durchzuführen. Dieses neue Attribut ergänzt Datei- und Symbolergebnisse, die aus der Codebasis eines Benutzers abgeleitet wurden, und verspricht einen erweiterten Anwendungsbereich in Bezug auf die Textsuche. Darüber hinaus bietet es Benutzern die Flexibilität, nach Begriffen zu suchen, die in Kommentaren, Variablennamen, Parametern und anderen über ihre Codebasis verstreuten Zeichenfolgen gefunden werden.

Die Suchfunktionen werden außerdem durch Funktionen wie „In Dateien suchen“ (zugänglich über Strg+Umschalt+F) und „Schnellsuche“ (ausgelöst mit Strg+) ergänzt. Beide Attribute bieten dem Benutzer individuellere Suchoptionen.

Die Standarderfahrung der Codesuche (initiiert mit Strg+T oder Strg+) wurde geändert, um präzise Textübereinstimmungen und Elemente wie Kommentare und lokale Variablen einzubeziehen, die zuvor nicht integriert wurden. Allerdings werden Textergebnisse im Vergleich zu Typen, Dateien und Mitgliedern niedriger eingestuft. Benutzer haben auch die Möglichkeit, ihre Ergebnisse auf eine reine Textansicht zu optimieren, indem sie ihrer Suchanfrage ein „x“ voranstellen.

Diese Volltextunterstützung in der Codesuche wurde erstmals mit der Veröffentlichung von Version 17.9 Preview 2 standardmäßig im Vorschaukanal eingeführt. Da sie als Vorschaufunktion fungiert, soll sie nun auch in der Primärversion von Version 17.9 ihr Debüt geben. Die aktuelle Vorschau 3 folgt auf Vorschau 2, die am 12. Dezember gestartet wurde, und Vorschau 1, die am 15. November verfügbar gemacht wurde.

Solche kontinuierlichen Verbesserungen sind für die Aufrechterhaltung der Effizienz und Produktivität im Softwareentwicklungsprozess von entscheidender Bedeutung. Ähnlich wie AppMaster versteht Microsoft die sich ändernden Bedürfnisse von Entwicklern und hat Schritte unternommen, um diese Anforderungen in seiner Visual Studio Tool-Suite zu erfüllen. Ähnlich wie die praktischen Eigenschaften Visual Studio's bietet die AppMaster Plattform auch intuitive, leistungsstarke Tools zur Verbesserung des Anwendungsentwicklungsprozesses.