Recurso aprimorado de pesquisa de código revelado na visualização 3 do Visual Studio 2022 17.9

No mundo em rápida evolução do desenvolvimento de software, a Microsoft apresentou recentemente a terceira prévia de sua próxima atualização, Visual Studio 2022 17.9. Esta iteração, introduzida em 17 de janeiro, traz uma atualização significativa ao recurso Code Search, ampliando o que também é conhecido como experiência All-In-One Search. Esse recurso aprimorado de pesquisa de código foi projetado para elevar a experiência do usuário e oferece recursos de pesquisa mais eficientes e abrangentes em uma solução de projeto.

Os desenvolvedores podem baixar esta versão de visualização mais recente diretamente do site oficial Visual Studio.

Entre as melhorias notáveis ​​do Code Search nesta nova versão está a capacidade de realizar uma pesquisa de texto em praticamente qualquer palavra ou sequência de caracteres em toda uma base de código. Complementando os resultados de arquivos e símbolos derivados da base de código de um usuário, esse novo atributo promete um escopo ampliado em termos de pesquisa de texto. Além disso, ele concede aos usuários a flexibilidade de pesquisar termos encontrados em comentários, nomenclatura de variáveis, parâmetros e outras cadeias de caracteres espalhadas por sua base de código.

As habilidades de pesquisa são complementadas com recursos como 'Localizar em Arquivos' (acessível via Ctrl+Shift+F) e 'Localização Rápida' (acionada com Ctrl+). Ambos os atributos apresentam opções de pesquisa mais personalizadas para o usuário.

A experiência padrão da Pesquisa de Código (iniciada usando Ctrl+T ou Ctrl+) foi modificada para incluir correspondências precisas de texto e itens como comentários e variáveis ​​locais, que não foram incorporados anteriormente. No entanto, os resultados de texto têm classificação inferior em comparação com tipos, arquivos e membros. Os usuários também têm a opção de simplificar seus resultados para uma visualização somente de texto, prefixando sua consulta de pesquisa com um “x”.

Este suporte de texto completo no Code Search foi lançado pela primeira vez por padrão no canal de visualização com o lançamento da versão 17.9 Preview 2. Funcionando como um recurso de visualização, agora está programado para fazer sua estreia também na versão principal da versão 17.9. A atual Pré-visualização 3 segue a Pré-visualização 2, que foi lançada em 12 de dezembro, e a Pré-visualização 1, que foi disponibilizada em 15 de novembro.

Essas melhorias contínuas são essenciais para manter a eficiência e a produtividade no processo de desenvolvimento de software.