Verbeterde codezoekfunctie onthuld in preview 3 van Visual Studio 2022 17.9

In de snel evoluerende wereld van softwareontwikkeling heeft Microsoft onlangs de derde preview gepresenteerd van de aankomende upgrade, Visual Studio 2022 17.9. Deze iteratie, geïntroduceerd op 17 januari, brengt een aanzienlijke upgrade van de Code Search-functie en versterkt de zogenaamde All-In-One Search-ervaring. Deze verbeterde functie voor het zoeken naar codes is ontworpen om de gebruikerservaring te verbeteren en biedt efficiëntere, uitgebreidere zoekmogelijkheden voor een projectoplossing.

Ontwikkelaars kunnen deze nieuwste preview-versie rechtstreeks downloaden van de officiële Visual Studio website.

Een van de opmerkelijke verbeteringen aan Code Search in deze nieuwe versie is de mogelijkheid om tekst te zoeken op vrijwel elk woord of reeksen tekens in een hele codebase. Als aanvulling op de bestands- en symboolresultaten die zijn afgeleid van de codebase van een gebruiker, belooft dit nieuwe attribuut een bredere reikwijdte op het gebied van tekstzoeken. Bovendien geeft het gebruikers de flexibiliteit om te zoeken naar termen die voorkomen in opmerkingen, de naamgeving van variabelen, parameters en andere tekenreeksen verspreid over hun codebase.

De zoekmogelijkheden worden verder aangevuld met functies als 'Zoeken in bestanden' (toegankelijk via Ctrl+Shift+F) en 'Snel zoeken' (geactiveerd met Ctrl+). Beide kenmerken bieden meer op maat gemaakte zoekopties voor de gebruiker.

De standaardervaring van Code Search (gestart met Ctrl+T of Ctrl+) is aangepast om nauwkeurige tekstovereenkomsten en items zoals opmerkingen en lokale variabelen op te nemen, die voorheen niet waren opgenomen. Tekstresultaten worden echter lager gerangschikt in vergelijking met typen, bestanden en leden. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om hun resultaten te stroomlijnen naar een weergave met alleen tekst, door hun zoekopdracht vooraf te laten gaan door een ‘x’.

Deze full-text ondersteuning in Code Search werd voor het eerst standaard gelanceerd in het Preview Channel met de release van versie 17.9 Preview 2. Functionerend als preview-functie, zal het nu ook zijn debuut maken in de primaire release van versie 17.9. De huidige Preview 3 volgt op Preview 2, die op 12 december werd gelanceerd, en Preview 1, die op 15 november beschikbaar werd gesteld.

Dergelijke voortdurende verbeteringen zijn een integraal onderdeel van het behoud van de efficiëntie en productiviteit in het softwareontwikkelingsproces. Net als AppMaster begrijpt Microsoft de veranderende behoeften van ontwikkelaars en heeft het stappen gezet om aan deze eisen te voldoen in zijn Visual Studio toolsuite. Net als de praktische eigenschappen Visual Studio's biedt het AppMaster platform ook intuïtieve, krachtige tools die zijn ontworpen om het applicatieontwikkelingsproces te verbeteren.