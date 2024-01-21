Улучшенная функция поиска кода, представленная в предварительной версии 3 Visual Studio 2022 17.9

В быстро развивающемся мире разработки программного обеспечения компания Microsoft недавно представила третью предварительную версию своего предстоящего обновления — Visual Studio 2022 17.9. Эта итерация, представленная 17 января, вносит существенное обновление в функцию поиска кода, расширяя возможности так называемого универсального поиска. Эта расширенная функция поиска кода предназначена для повышения удобства работы пользователей и предлагает более эффективные и комплексные возможности поиска по проектному решению.

Разработчики могут загрузить последнюю предварительную версию непосредственно с официального сайта Visual Studio.

Среди заметных улучшений поиска кода в этой новой версии — возможность проводить текстовый поиск практически по любому слову или последовательности символов во всей кодовой базе. Дополняя результаты поиска по файлам и символам, полученные из пользовательской кодовой базы, этот новый атрибут обещает расширенные возможности текстового поиска. Кроме того, он предоставляет пользователям гибкость при поиске терминов, встречающихся в комментариях, именах переменных, параметрах и других строках символов, разбросанных по их кодовой базе.

Возможности поиска дополняются такими функциями, как «Найти в файлах» (доступно с помощью Ctrl+Shift+F) и «Быстрый поиск» (запускается с помощью Ctrl+). Оба этих атрибута предоставляют пользователю более индивидуальные возможности поиска.

Стандартный интерфейс поиска кода (инициируемый с помощью Ctrl+T или Ctrl+) был изменен и теперь включает точные совпадения текста и такие элементы, как комментарии и локальные переменные, которые не были включены ранее. Однако текстовые результаты имеют более низкий рейтинг по сравнению с типами, файлами и элементами. Пользователи также имеют возможность преобразовать свои результаты в текстовый вид, добавив к поисковому запросу префикс «x».

Эта полнотекстовая поддержка в поиске кода впервые была запущена по умолчанию на канале предварительного просмотра с выпуском версии 17.9 Preview 2. Функционируя как функция предварительного просмотра, теперь она должна дебютировать и в основном выпуске версии 17.9. Текущая предварительная версия 3 следует за предварительной версией 2, которая была запущена 12 декабря, и предварительной версией 1, которая стала доступна 15 ноября.

Такие постоянные улучшения являются неотъемлемой частью поддержания эффективности и производительности процесса разработки программного обеспечения. Как и в случае с AppMaster, Microsoft понимает растущие потребности разработчиков и предприняла шаги для удовлетворения этих требований в своем наборе инструментов Visual Studio. Подобно практическим возможностям Visual Studio's, платформа AppMaster также предоставляет интуитивно понятные и мощные инструменты, предназначенные для улучшения процесса разработки приложений.