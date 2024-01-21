تم الكشف عن ميزة البحث عن التعليمات البرمجية المحسنة في المعاينة 3 من Visual Studio 2022 17.9

في عالم تطوير البرمجيات سريع التطور، قدمت Microsoft مؤخرًا المعاينة الثالثة لترقيتها القادمة، Visual Studio 2022 17.9. يقدم هذا التكرار، الذي تم تقديمه في 17 يناير، ترقية مهمة لميزة البحث عن الرموز، مما يؤدي إلى تضخيم ما يشار إليه أيضًا بتجربة البحث الشامل. تم تصميم ميزة البحث عن الكود المحسنة هذه للارتقاء بتجربة المستخدم وتوفير إمكانات بحث أكثر كفاءة وشمولاً عبر حل المشروع.

يمكن للمطورين تنزيل أحدث إصدار للمعاينة مباشرةً من موقع Visual Studio الرسمي.

من بين التحسينات الملحوظة على Code Search في هذا الإصدار الجديد هي القدرة على إجراء بحث نصي على أي كلمة أو تسلسل من الأحرف تقريبًا عبر قاعدة التعليمات البرمجية بأكملها. استكمالًا لنتائج الملفات والرموز المستمدة من قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بالمستخدم، تعد هذه السمة الجديدة بنطاق موسع فيما يتعلق بالبحث عن النص. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمنح المستخدمين المرونة في البحث عن المصطلحات الموجودة داخل التعليقات، وتسمية المتغيرات، والمعلمات، وسلاسل الأحرف الأخرى المنتشرة عبر قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بهم.

يتم استكمال قدرات البحث أيضًا بميزات مثل "البحث في الملفات" (يمكن الوصول إليها عبر Ctrl+Shift+F) و"البحث السريع" (يتم تشغيله باستخدام Ctrl+). تقدم هاتان السمتان خيارات بحث أكثر تخصيصًا للمستخدم.

تم تعديل التجربة الافتراضية لـ Code Search (التي تم بدئها باستخدام Ctrl+T أو Ctrl+) لتشمل مطابقات نصية دقيقة وعناصر مثل التعليقات والمتغيرات المحلية، والتي لم يتم دمجها مسبقًا. ومع ذلك، يتم تصنيف النتائج النصية في مرتبة أقل مقارنة بالأنواع والملفات والأعضاء. يتوفر للمستخدمين أيضًا خيار تبسيط نتائجهم إلى عرض نصي فقط، عن طريق إضافة بادئة استعلام البحث الخاص بهم بعلامة "x".

تم إطلاق دعم النص الكامل هذا في Code Search لأول مرة افتراضيًا في قناة Preview مع إصدار الإصدار 17.9 Preview 2. ومن المقرر الآن أن يتم عرضه لأول مرة في الإصدار الأساسي من الإصدار 17.9 أيضًا. ويعمل كميزة معاينة. تتبع المعاينة 3 الحالية المعاينة 2، التي تم إطلاقها في 12 ديسمبر، والمعاينة 1، التي أصبحت متاحة في 15 نوفمبر.

تعد هذه التحسينات المستمرة جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على الكفاءة والإنتاجية في عملية تطوير البرمجيات. على غرار AppMaster ، تتفهم Microsoft الاحتياجات المتطورة للمطورين وقد اتخذت خطوات واسعة لتلبية هذه المتطلبات في مجموعة أدوات Visual Studio الخاصة بها. مثل الكثير من السمات العملية Visual Studio's ، توفر منصة AppMaster أيضًا أدوات بديهية وقوية مصممة لتحسين عملية تطوير التطبيق.