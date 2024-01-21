Geliştirilmiş Kod Arama Özelliği Visual Studio 2022 17.9'un Önizleme 3'ünde Ortaya Çıktı

Hızla gelişen yazılım geliştirme dünyasında Microsoft, yakın zamanda yakında çıkacak yükseltmesi Visual Studio 2022 17.9'un üçüncü ön izlemesini sundu. 17 Ocak'ta tanıtılan bu yineleme, Kod Arama özelliğine önemli bir yükseltme getirerek Hepsi Bir Arada Arama deneyimi olarak da adlandırılan deneyimi güçlendiriyor. Bu gelişmiş Kod Arama özelliği, kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanmıştır ve bir proje çözümü genelinde daha verimli, kapsamlı arama yetenekleri sunar.

Geliştiriciler bu en son önizleme sürümünü doğrudan resmi Visual Studio web sitesinden indirebilir.

Bu yeni sürümde Kod Arama'da yapılan dikkate değer geliştirmeler arasında, tüm kod tabanı boyunca hemen hemen her kelime veya karakter dizisinde metin araması yapabilme yeteneği yer alıyor. Kullanıcının kod tabanından elde edilen dosya ve sembol sonuçlarını tamamlayan bu yeni özellik, metin arama açısından genişletilmiş bir kapsam vaat ediyor. Ek olarak kullanıcılara yorumlarda, değişken adlarında, parametrelerde ve kod tabanlarına dağılmış diğer karakter dizilerinde bulunan terimleri arama esnekliği sağlar.

Arama yetenekleri ayrıca 'Dosyalarda Bul' (Ctrl+Shift+F yoluyla erişilebilir) ve 'Hızlı Bul' (Ctrl+ ile tetiklenir) gibi özelliklerle desteklenir. Bu özelliklerin her ikisi de kullanıcıya daha özel arama seçenekleri sunar.

Varsayılan Kod Arama deneyimi (Ctrl+T veya Ctrl+ kullanılarak başlatılır), daha önce dahil edilmemiş olan kesin metin eşleşmelerini ve yorumlar ve yerel değişkenler gibi öğeleri içerecek şekilde değiştirildi. Ancak metin sonuçları türlere, dosyalara ve üyelere göre daha alt sıralarda yer alır. Kullanıcılar ayrıca, arama sorgularının önüne "x" ekleyerek sonuçlarını salt metin görünümüne dönüştürme seçeneğine de sahiptir.

Code Search'teki bu tam metin desteği, ilk olarak 17.9 Preview 2 sürümüyle birlikte Önizleme Kanalında varsayılan olarak başlatıldı. Bir önizleme özelliği olarak işlev gören bu özelliğin, artık 17.9 sürümünün birincil sürümünde de ilk kez sunulması planlanıyor. Mevcut Preview 3, 12 Aralık'ta başlatılan Preview 2'yi ve 15 Kasım'da kullanıma sunulan Preview 1'i takip ediyor.

Bu tür sürekli iyileştirmeler, yazılım geliştirme sürecinde verimliliği ve üretkenliği korumanın ayrılmaz bir parçasıdır. AppMaster benzer şekilde Microsoft, geliştiricilerin gelişen ihtiyaçlarını anlıyor ve bu talepleri Visual Studio araç paketinde karşılamak için adımlar atıyor. Visual Studio's pratik özelliklerine benzer şekilde AppMaster platformu da uygulama geliştirme sürecini iyileştirmek için tasarlanmış sezgisel, güçlü araçlar sağlar.