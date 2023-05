Quickbase, une plate-forme leader pour la gestion dynamique du travail, a dévoilé aujourd'hui le lancement de fonctionnalités et d'améliorations de produits innovantes visant à aider les entreprises à prendre des décisions plus intelligentes, basées sur les données, et à réaliser des projets complexes plus efficacement. Grâce à l'intégration du diagramme de Gantt pour une prise en charge complète des projets et des recommandations Smart Builder basées sur l'IA, les entreprises peuvent accélérer les délais de leurs projets, assurer une livraison plus rapide et rationaliser les processus et les flux de travail à tous les niveaux.

Debbi Roberts, responsable de produit chez Quickbase, a exprimé ses inquiétudes concernant la crise de productivité actuelle qui affecte les organisations du monde entier. Elle a déclaré que les entreprises doivent gérer des équipes mondiales, répondre aux demandes complexes des parties prenantes, intégrer les données de plusieurs systèmes et maintenir la visibilité du leadership sur les résultats. Avec ces défis à l'esprit, les fonctionnalités nouvellement introduites ont été conçues spécifiquement pour simplifier les processus de travail et accélérer l'achèvement.

Les fonctionnalités révolutionnaires incluent des capacités d'IA/ML qui facilitent la construction et la gestion d'applications, de flux de travail et de projets sophistiqués, permettant aux clients d'effectuer des tâches avec plus de rapidité et d'intelligence. Les nouveaux outils incluent :

John Crosland, ingénieur logiciel principal chez Inglett & Stubbs, a fait l'éloge de la nouvelle fonctionnalité Smart Builder, déclarant qu'elle est personnalisée pour les applications déjà créées dans Quickbase, ce qui facilite l'ajout de nouveaux champs, la création de tables et la construction d'applications avec un minimum de temps et d'efforts. . Il a ajouté que Quickbase permet aux entreprises de créer des applications qui répondent à leurs besoins opérationnels uniques sans modifier leur flux de travail pour s'adapter aux contraintes logicielles préexistantes.

De plus, Quickbase a introduit des améliorations aux fonctionnalités existantes pour accroître l'efficacité organisationnelle, notamment des fonctionnalités de notification par e-mail personnalisables, des requêtes de formule plus avancées et des améliorations du tableau de bord. Les notifications par e-mail mises à jour permettent aux utilisateurs de créer des alertes personnalisées avec des options de police et de couleur simples, ainsi que d'insérer des modèles prédéfinis dans des notifications personnalisées. Cela favorise une meilleure communication au sein des équipes en garantissant que les alertes importantes sont remarquées et que les flux de travail restent sur la bonne voie. Les requêtes de formule améliorées permettent aux utilisateurs d'analyser des millions de points de données en moins de clics, comblant ainsi l'écart entre des processus et des flux de travail auparavant disjoints. Enfin, les améliorations du tableau de bord offrent aux organisations une vue consolidée plus approfondie de tous les projets, permettant un filtrage rapide des données et une optimisation du flux de travail.

En réponse à la demande croissante d'efficacité, de précision et d'intelligence dans les entreprises, ces fonctionnalités et améliorations de produits ont été spécialement conçues pour doter les individus, les équipes et les organisations des outils nécessaires pour réussir dans toutes les conditions du marché. Consultez le blog Quickbase pour en savoir plus sur ces mises à jour et sur la manière dont elles peuvent améliorer votre efficacité au travail.