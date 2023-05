Quickbase, uma plataforma líder para gerenciamento dinâmico de trabalho, revelou hoje o lançamento de recursos e melhorias de produtos inovadores destinados a ajudar as empresas a tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados e a entregar projetos complexos com mais eficiência. Com a integração do Gantt Chart para suporte abrangente ao projeto e recomendações do Smart Builder com tecnologia AI, as empresas podem acelerar os cronogramas de seus projetos, garantir uma entrega mais rápida e otimizar processos e fluxos de trabalho em todos os setores.

Debbi Roberts, chefe de produto da Quickbase, expressou sua preocupação com a atual crise de produtividade que afeta organizações em todo o mundo. Ela afirmou que as empresas devem gerenciar equipes globais, acomodar demandas intrincadas das partes interessadas, integrar dados de vários sistemas e manter a visibilidade da liderança sobre os resultados. Com esses desafios em mente, os recursos recém-introduzidos foram projetados especificamente para simplificar os processos de trabalho e agilizar a conclusão.

Os recursos inovadores incluem recursos de AI/ML que facilitam a construção e o gerenciamento de aplicativos, fluxos de trabalho e projetos sofisticados, permitindo que os clientes executem tarefas com maior velocidade e inteligência. As novas ferramentas incluem:

John Crosland, engenheiro de software principal da Inglett & Stubbs, elogiou o novo recurso Smart Builder, afirmando que ele é personalizado para aplicativos já criados no Quickbase, tornando mais fácil adicionar novos campos, criar tabelas e construir aplicativos com o mínimo de tempo e esforço . Ele acrescentou que o Quickbase permite que as empresas criem aplicativos que atendam aos seus requisitos operacionais exclusivos, sem alterar o fluxo de trabalho para atender às restrições de software pré-existentes.

Além disso, o Quickbase introduziu melhorias nos recursos existentes para aumentar a eficiência organizacional, incluindo recursos personalizáveis de notificação por e-mail, consultas de fórmulas mais avançadas e melhorias no painel. As notificações por e-mail atualizadas permitem que os usuários criem alertas personalizados com opções simples de fonte e cor, além de inserir modelos pré-construídos em notificações personalizadas. Isso promove uma melhor comunicação dentro das equipes, garantindo que alertas importantes sejam percebidos e os fluxos de trabalho permaneçam no caminho certo. As consultas de fórmula aprimoradas permitem que os usuários analisem milhões de pontos de dados com menos cliques, preenchendo a lacuna entre processos e fluxos de trabalho anteriormente desarticulados. Por fim, as melhorias no painel oferecem às organizações uma visão mais aprofundada e consolidada de todos os projetos, permitindo a filtragem rápida de dados e a otimização do fluxo de trabalho.

Em resposta à crescente demanda por eficiência, precisão e inteligência nos negócios, esses recursos e aprimoramentos de produtos foram projetados especificamente para equipar indivíduos, equipes e organizações com as ferramentas necessárias para obter sucesso em qualquer condição de mercado. Confira o blog Quickbase para saber mais sobre essas atualizações e como elas podem aumentar a eficiência do seu trabalho. Para aqueles em Miami ou Los Angeles, considere participar de um evento City Tour para descobrir os recursos mais recentes e como as organizações líderes estão utilizando o Quickbase para aprimorar seus projetos