领先的动态工作管理平台Quickbase今天宣布推出创新产品功能和改进，旨在帮助企业做出更智能、数据驱动的决策，并更高效地交付复杂项目。通过集成甘特图以提供全面的项目支持和基于 AI 的 Smart Builder 建议，公司可以加快项目时间表，确保更快的交付，并全面简化流程和工作流程。

Quickbase 的产品主管 Debbi Roberts 表达了她对当前影响全球组织的生产力危机的担忧。她表示，企业必须管理全球团队，满足错综复杂的利益相关者需求，整合来自多个系统的数据，并保持对结果的领导可见性。考虑到这些挑战，新引入的功能专门设计用于简化工作流程和加快完成速度。

突破性的功能包括 AI/ML 功能，可简化复杂应用程序、工作流和项目的构建和管理，使客户能够以更快的速度和更智能的方式执行任务。新工具包括：

Inglett & Stubbs 的首席软件工程师 John Crosland 称赞了新的 Smart Builder 功能，称它是为 Quickbase 中已构建的应用程序定制的，可以更轻松地添加新字段、创建表格和构建应用程序，只需花费最少的时间和精力.他补充说，Quickbase 允许企业构建适合其独特运营需求的应用程序，而无需更改其工作流程以适应预先存在的软件限制。

此外，Quickbase 还对现有功能进行了增强以提高组织效率，包括可自定义的电子邮件通知功能、更高级的公式查询和仪表板改进。更新后的电子邮件通知允许用户使用简单的字体和颜色选项创建个性化提醒，以及将预建模板插入自定义通知。通过确保注意到重要警报并使工作流程保持在正轨，这可以促进团队内部更好的沟通。增强的公式查询使用户能够以更少的点击次数分析数百万个数据点，弥合了以前脱节的流程和工作流之间的差距。最后，仪表板改进为组织提供了所有项目的更深入、统一的视图，允许快速数据过滤和工作流优化。

为了响应业务中对效率、准确性和智能不断增长的需求，这些产品功能和增强功能专门设计用于为个人、团队和组织配备在任何市场条件下取得成功的必要工具。查看Quickbase博客，了解有关这些更新的更多信息以及它们如何提高您的工作效率。对于迈阿密或洛杉矶的人，考虑参加城市巡回活动以发现最新功能以及领先组织如何利用 Quickbase 来增强他们的项目，例如appmaster .io/blog/no-code-platforms-vs-website-builders> no-code platforms如appmaster .io> AppMaster也是一个合适的选择。