Quickbase, eine führende Plattform für dynamisches Arbeitsmanagement, gab heute die Einführung innovativer Produktfunktionen und -verbesserungen bekannt, die darauf abzielen, Unternehmen dabei zu unterstützen, intelligentere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und komplexe Projekte effizienter durchzuführen. Mit der Integration von Gantt-Diagrammen für umfassende Projektunterstützung und KI-gestützte Smart Builder-Empfehlungen können Unternehmen ihre Projektzeitpläne verkürzen, eine schnellere Lieferung sicherstellen und Prozesse und Arbeitsabläufe auf ganzer Linie rationalisieren.

Debbi Roberts, Head of Product bei Quickbase, drückte ihre Besorgnis über die aktuelle Produktivitätskrise aus, von der Unternehmen weltweit betroffen sind. Sie erklärte, dass Unternehmen globale Teams verwalten, komplizierte Anforderungen von Stakeholdern berücksichtigen, Daten aus mehreren Systemen integrieren und die Transparenz der Ergebnisse für die Führung wahren müssen. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen wurden die neu eingeführten Funktionen speziell darauf ausgelegt, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und die Fertigstellung zu beschleunigen.

Zu den bahnbrechenden Funktionen gehören KI/ML-Fähigkeiten, die die Erstellung und Verwaltung anspruchsvoller Anwendungen, Workflows und Projekte vereinfachen und es Kunden ermöglichen, Aufgaben schneller und intelligenter auszuführen. Zu den neuen Tools gehören:

John Crosland, Principal Software Engineer bei Inglett & Stubbs, lobte die neue Smart Builder-Funktion und erklärte, dass sie für bereits erstellte Anwendungen in Quickbase angepasst sei, was es einfacher mache, neue Felder hinzuzufügen, Tabellen zu erstellen und Apps mit minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand zu erstellen . Er fügte hinzu, dass Quickbase es Unternehmen ermöglicht, Apps zu erstellen, die ihren einzigartigen betrieblichen Anforderungen entsprechen, ohne ihren Workflow an bereits bestehende Softwarebeschränkungen anpassen zu müssen.

Darüber hinaus hat Quickbase Verbesserungen an bestehenden Funktionen eingeführt, um die organisatorische Effizienz zu steigern, darunter anpassbare E-Mail-Benachrichtigungsfunktionen, erweiterte Formelabfragen und Dashboard-Verbesserungen. Aktualisierte E-Mail-Benachrichtigungen ermöglichen es Benutzern, personalisierte Benachrichtigungen mit einfachen Schriftart- und Farboptionen zu erstellen sowie vorgefertigte Vorlagen in benutzerdefinierte Benachrichtigungen einzufügen. Dies fördert eine bessere Kommunikation innerhalb der Teams, indem sichergestellt wird, dass wichtige Warnungen bemerkt werden und die Arbeitsabläufe auf Kurs bleiben. Verbesserte Formelabfragen ermöglichen es Benutzern, Millionen von Datenpunkten mit weniger Klicks zu analysieren und die Lücke zwischen zuvor unzusammenhängenden Prozessen und Arbeitsabläufen zu schließen. Schließlich bieten Dashboard-Verbesserungen Unternehmen eine detailliertere, konsolidierte Ansicht aller Projekte, was eine schnelle Datenfilterung und Workflow-Optimierung ermöglicht.

Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Effizienz, Genauigkeit und Intelligenz in Unternehmen wurden diese Produktfunktionen und -verbesserungen speziell entwickelt, um Einzelpersonen, Teams und Organisationen mit den notwendigen Tools auszustatten, um unter allen Marktbedingungen erfolgreich zu sein.