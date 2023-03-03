كشفت Quickbase ، وهي منصة رائدة لإدارة العمل الديناميكي ، اليوم عن إطلاق ميزات المنتج المبتكرة والتحسينات التي تهدف إلى مساعدة الشركات في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات وتقديم مشاريع معقدة بشكل أكثر كفاءة. من خلال تكامل مخطط جانت لدعم المشروع الشامل وتوصيات Smart Builder المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، يمكن للشركات تسريع الجداول الزمنية لمشاريعها ، وضمان التسليم السريع ، وتبسيط العمليات وسير العمل في جميع المجالات.

أعربت ديبي روبرتس ، رئيسة المنتج في Quickbase ، عن مخاوفها بشأن أزمة الإنتاجية الحالية التي تؤثر على المنظمات في جميع أنحاء العالم. وذكرت أنه يجب على الشركات إدارة الفرق العالمية ، واستيعاب مطالب أصحاب المصلحة المعقدة ، ودمج البيانات من أنظمة متعددة ، والحفاظ على رؤية القيادة على النتائج. مع وضع هذه التحديات في الاعتبار ، تم تصميم الميزات المقدمة حديثًا خصيصًا لتبسيط إجراءات العمل وتسريع الإنجاز.

تشمل الميزات الرائدة إمكانات الذكاء الاصطناعي / التعلم الآلي التي تسهل إنشاء وإدارة التطبيقات المعقدة وسير العمل والمشاريع ، مما يسمح للعملاء بأداء المهام بسرعة وذكاء أكبر. تشمل الأدوات الجديدة ما يلي:

أشاد جون كروسلاند ، مهندس البرمجيات الرئيسي في Inglett & Stubbs ، بميزة Smart Builder الجديدة ، مشيرًا إلى أنها مخصصة للتطبيقات التي تم إنشاؤها بالفعل في Quickbase ، مما يسهل إضافة حقول جديدة وإنشاء جداول وإنشاء تطبيقات بأقل وقت وجهد . وأضاف أن Quickbase يسمح للشركات بإنشاء تطبيقات تناسب متطلباتها التشغيلية الفريدة دون تغيير سير عملها لتلائم قيود البرامج الموجودة مسبقًا.

علاوة على ذلك ، أدخلت Quickbase تحسينات على الميزات الحالية لزيادة الكفاءة التنظيمية ، بما في ذلك إمكانيات إعلام البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص ، واستعلامات الصيغة الأكثر تقدمًا ، وتحسينات لوحة المعلومات. تتيح إشعارات البريد الإلكتروني المحدّثة للمستخدمين إنشاء تنبيهات مخصصة بخيارات بسيطة للخط والألوان ، بالإضافة إلى إدراج القوالب المدمجة مسبقًا في الإشعارات المخصصة. هذا يعزز التواصل بشكل أفضل داخل الفرق من خلال التأكد من ملاحظة التنبيهات المهمة وبقاء سير العمل على المسار الصحيح. تمكّن استعلامات الصيغة المحسّنة المستخدمين من تحليل الملايين من نقاط البيانات بنقرات أقل ، وسد الفجوة بين العمليات غير المترابطة سابقًا ومهام سير العمل. أخيرًا ، توفر تحسينات لوحة المعلومات للمؤسسات عرضًا أكثر تعمقًا وتوحيدًا لجميع المشاريع ، مما يسمح بتصفية البيانات بسرعة وتحسين سير العمل.

استجابة للطلب المتزايد على الكفاءة والدقة والذكاء في الأعمال التجارية ، فقد تم تصميم إمكانات وتحسينات المنتج هذه خصيصًا لتزويد الأفراد والفرق والمؤسسات بالأدوات اللازمة للنجاح في أي ظروف سوقية. تحقق من مدونة Quickbase لمعرفة المزيد حول هذه التحديثات وكيف يمكنها تعزيز كفاءة عملك. بالنسبة لأولئك الموجودين في ميامي أو لوس أنجلوس ، فكر في حضور حدث جولة في المدينة لاكتشاف أحدث الميزات وكيف تستخدم المؤسسات الرائدة Quickbase لتحسين مشاريعها مثل appmaster .io/blog/no-code-platforms-vs-website-builders> no-code platforms - يمكن أن تكون appmaster .io/blog/no-code-platforms-vs-website-builders> no-code platforms مثل appmaster .io> AppMaster خيارًا مناسبًا أيضًا.