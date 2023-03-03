Dinamik iş yönetimi için lider bir platform olan Quickbase, işletmelerin daha akıllı, veriye dayalı kararlar almasına ve karmaşık projeleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan yenilikçi ürün özelliklerinin ve iyileştirmelerinin lansmanını bugün yaptı. Kapsamlı proje desteği ve yapay zeka destekli Smart Builder tavsiyeleri için Gantt Chart'ın entegrasyonuyla şirketler, proje zaman çizelgelerini hızlandırabilir, daha hızlı teslimat sağlayabilir ve genel olarak süreçleri ve iş akışlarını kolaylaştırabilir.

Quickbase Ürün Başkanı Debbi Roberts, dünya çapındaki kuruluşları etkileyen mevcut üretkenlik kriziyle ilgili endişelerini dile getirdi. İşletmelerin küresel ekipleri yönetmesi, karmaşık paydaş taleplerini karşılaması, birden çok sistemden gelen verileri entegre etmesi ve sonuçlar üzerinde liderlik görünürlüğünü sürdürmesi gerektiğini belirtti. Bu zorluklar göz önünde bulundurularak, yeni tanıtılan özellikler, iş süreçlerini basitleştirmek ve tamamlamayı hızlandırmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Çığır açan özellikler arasında, gelişmiş uygulamaların, iş akışlarının ve projelerin oluşturulmasını ve yönetimini kolaylaştıran ve müşterilerin görevleri daha hızlı ve akıllı bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyan AI/ML yetenekleri yer alıyor. Yeni araçlar şunları içerir:

Inglett & Stubbs'ta Baş Yazılım Mühendisi John Crosland, yeni Smart Builder özelliğini övdü ve Quickbase'de zaten oluşturulmuş uygulamalar için özelleştirildiğini ve minimum zaman ve çabayla yeni alanlar eklemeyi, tablolar oluşturmayı ve uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırdığını belirtti. . Quickbase'in, işletmelerin iş akışlarını önceden var olan yazılım kısıtlamalarına uyacak şekilde değiştirmeden benzersiz operasyonel gereksinimlerine uygun uygulamalar geliştirmelerine olanak tanıdığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca Quickbase, kurumsal verimliliği artırmak için özelleştirilebilir e-posta bildirimi yetenekleri, daha gelişmiş formül sorguları ve pano iyileştirmeleri dahil olmak üzere mevcut özelliklerde iyileştirmeler getirmiştir. Güncellenen e-posta bildirimleri, kullanıcıların basit yazı tipi ve renk seçenekleriyle kişiselleştirilmiş uyarılar oluşturmasına ve özel bildirimlere önceden oluşturulmuş şablonlar eklemesine olanak tanır. Bu, önemli uyarıların fark edilmesini ve iş akışlarının yolunda kalmasını sağlayarak ekipler arasında daha iyi iletişimi teşvik eder. Gelişmiş formül sorguları, kullanıcıların milyonlarca veri noktasını daha az tıklamayla analiz etmesine olanak tanıyarak daha önce birbirinden kopuk olan süreçler ve iş akışları arasındaki boşluğu doldurur. Son olarak gösterge panosu geliştirmeleri, kuruluşlara tüm projelerin daha derinlemesine, birleştirilmiş bir görünümünü sunarak hızlı veri filtreleme ve iş akışı optimizasyonuna olanak tanır.

İş dünyasında artan verimlilik, doğruluk ve zeka talebine yanıt olarak, bu ürün yetenekleri ve geliştirmeleri, bireyleri, ekipleri ve kuruluşları herhangi bir pazar koşulunda başarılı olmak için gerekli araçlarla donatmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu güncellemeler ve iş verimliliğinizi nasıl artırabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Quickbase bloguna göz atın. Miami veya Los Angeles'takiler için, en son özellikleri ve önde gelen kuruluşların appmaster .io/blog/no-code-platforms-vs-website-builders> no-code platforms appmaster .io> AppMaster gibi appmaster .io/blog/no-code-platforms-vs-website-builders> no-code platforms da uygun bir seçim olabilir.