Quickbase, een toonaangevend platform voor dynamisch werkbeheer, onthulde vandaag de lancering van innovatieve productfuncties en verbeteringen die bedrijven moeten helpen slimmere, gegevensgestuurde beslissingen te nemen en complexe projecten efficiënter af te leveren. Met de integratie van Gantt Chart voor uitgebreide projectondersteuning en door AI aangestuurde Smart Builder-aanbevelingen, kunnen bedrijven hun projecttijdlijnen versnellen, snellere levering garanderen en processen en workflows over de hele linie stroomlijnen.

Debbi Roberts, Head of Product bij Quickbase, sprak haar zorgen uit over de huidige productiviteitscrisis die organisaties wereldwijd treft. Ze verklaarde dat bedrijven wereldwijde teams moeten managen, tegemoet moeten komen aan ingewikkelde eisen van belanghebbenden, gegevens uit meerdere systemen moeten integreren en de zichtbaarheid van het leiderschap over de resultaten moeten behouden. Met deze uitdagingen in het achterhoofd zijn de nieuw geïntroduceerde functies specifiek ontworpen om werkprocessen te vereenvoudigen en voltooiing te versnellen.

De baanbrekende functies omvatten AI/ML-mogelijkheden die de constructie en het beheer van geavanceerde applicaties, workflows en projecten vergemakkelijken, waardoor klanten taken sneller en intelligenter kunnen uitvoeren. De nieuwe tools omvatten:

John Crosland, Principal Software Engineer bij Inglett & Stubbs, prees de nieuwe Smart Builder-functie en verklaarde dat deze is aangepast voor reeds gebouwde applicaties in Quickbase, waardoor het gemakkelijker wordt om nieuwe velden toe te voegen, tabellen te maken en apps te bouwen met minimale tijd en moeite . Hij voegde eraan toe dat bedrijven met Quickbase apps kunnen bouwen die passen bij hun unieke operationele vereisten zonder hun workflow aan te passen aan reeds bestaande softwarebeperkingen.

Bovendien heeft Quickbase verbeteringen aangebracht aan bestaande functies om de efficiëntie van de organisatie te vergroten, waaronder aanpasbare mogelijkheden voor e-mailmeldingen, meer geavanceerde formulequery's en dashboardverbeteringen. Met bijgewerkte e-mailmeldingen kunnen gebruikers gepersonaliseerde meldingen maken met eenvoudige lettertype- en kleuropties, en kant-en-klare sjablonen in aangepaste meldingen invoegen. Dit bevordert een betere communicatie binnen teams door ervoor te zorgen dat belangrijke waarschuwingen worden opgemerkt en workflows op schema blijven. Verbeterde formulequery's stellen gebruikers in staat om met minder klikken miljoenen gegevenspunten te analyseren, waardoor de kloof tussen voorheen onsamenhangende processen en workflows wordt overbrugd. Ten slotte bieden dashboardverbeteringen organisaties een meer diepgaande, geconsolideerde weergave van alle projecten, waardoor gegevens snel kunnen worden gefilterd en de workflow kan worden geoptimaliseerd.

Als antwoord op de groeiende vraag naar efficiëntie, nauwkeurigheid en intelligentie in het bedrijfsleven, zijn deze productmogelijkheden en -verbeteringen specifiek ontworpen om individuen, teams en organisaties uit te rusten met de benodigde tools om in elke marktomstandigheid te slagen. Bekijk de Quickbase blog voor meer informatie over deze updates en hoe ze uw werkefficiëntie kunnen verbeteren. Voor degenen die in Miami of Los Angeles zijn, overweeg een City Tour-evenement bij te wonen om de nieuwste functies te ontdekken en hoe toonaangevende organisaties Quickbase gebruiken om hun projecten te verbeteren.