Quickbase, wiodąca platforma do dynamicznego zarządzania pracą, ujawniła dzisiaj wprowadzenie innowacyjnych funkcji i ulepszeń produktów, które mają pomóc firmom w podejmowaniu mądrzejszych decyzji opartych na danych i wydajniejszej realizacji złożonych projektów. Dzięki integracji wykresu Gantta w celu kompleksowego wsparcia projektu i rekomendacjom Smart Builder opartym na sztucznej inteligencji, firmy mogą przyspieszyć harmonogramy swoich projektów, zapewnić szybszą realizację oraz usprawnić procesy i przepływy pracy we wszystkich dziedzinach.

Debbi Roberts, Head of Product w Quickbase, wyraziła swoje zaniepokojenie obecnym kryzysem produktywności, który dotyka organizacje na całym świecie. Stwierdziła, że firmy muszą zarządzać globalnymi zespołami, dostosowywać się do skomplikowanych wymagań interesariuszy, integrować dane z wielu systemów i utrzymywać przywództwo wgląd w wyniki. Mając na uwadze te wyzwania, nowo wprowadzone funkcje zostały zaprojektowane specjalnie w celu uproszczenia procesów roboczych i przyspieszenia realizacji.

Przełomowe funkcje obejmują funkcje AI/ML, które ułatwiają tworzenie i zarządzanie zaawansowanymi aplikacjami, przepływami pracy i projektami, umożliwiając klientom wykonywanie zadań z większą szybkością i inteligencją. Nowe narzędzia obejmują:

John Crosland, główny inżynier oprogramowania w firmie Inglett & Stubbs, pochwalił nową funkcję Smart Builder, stwierdzając, że jest ona dostosowana do już utworzonych aplikacji w Quickbase, co ułatwia dodawanie nowych pól, tworzenie tabel i konstruowanie aplikacji przy minimalnym nakładzie czasu i wysiłku . Dodał, że Quickbase umożliwia firmom tworzenie aplikacji, które odpowiadają ich unikalnym wymaganiom operacyjnym, bez zmiany ich przepływu pracy w celu dopasowania do istniejących ograniczeń programowych.

Ponadto Quickbase wprowadził ulepszenia istniejących funkcji w celu zwiększenia wydajności organizacyjnej, w tym konfigurowalne możliwości powiadomień e-mail, bardziej zaawansowane zapytania formuł i ulepszenia pulpitu nawigacyjnego. Zaktualizowane powiadomienia e-mail umożliwiają użytkownikom tworzenie spersonalizowanych alertów z prostymi opcjami czcionek i kolorów, a także wstawianie gotowych szablonów do niestandardowych powiadomień. Sprzyja to lepszej komunikacji w zespołach, zapewniając, że ważne alerty są zauważane, a przepływy pracy pozostają na właściwym torze. Ulepszone zapytania o formuły umożliwiają użytkownikom analizowanie milionów punktów danych przy mniejszej liczbie kliknięć, wypełniając lukę między wcześniej niepowiązanymi procesami i przepływami pracy. Wreszcie, ulepszenia pulpitu nawigacyjnego oferują organizacjom bardziej dogłębny, skonsolidowany widok wszystkich projektów, umożliwiając szybkie filtrowanie danych i optymalizację przepływu pracy.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wydajność, dokładność i inteligencję w biznesie, te możliwości i ulepszenia produktów zostały specjalnie zaprojektowane, aby wyposażyć osoby, zespoły i organizacje w narzędzia niezbędne do odniesienia sukcesu w każdych warunkach rynkowych.