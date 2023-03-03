Quickbase, ведущая платформа для динамического управления работой, объявила сегодня о выпуске инновационных функций продукта и улучшений, направленных на то, чтобы помочь компаниям принимать более взвешенные решения на основе данных и более эффективно реализовывать сложные проекты. Благодаря интеграции диаграммы Ганта для комплексной поддержки проектов и рекомендаций Smart Builder на основе ИИ компании могут сократить сроки выполнения проектов, обеспечить более быструю доставку и оптимизировать процессы и рабочие процессы по всем направлениям.

Дебби Робертс, руководитель отдела продуктов Quickbase, выразила обеспокоенность по поводу текущего кризиса производительности, затрагивающего организации по всему миру. Она заявила, что предприятия должны управлять глобальными командами, удовлетворять сложные требования заинтересованных сторон, интегрировать данные из нескольких систем и поддерживать прозрачность результатов для руководства. С учетом этих проблем новые функции были разработаны специально для упрощения рабочих процессов и ускорения их завершения.

Революционные функции включают в себя возможности AI/ML, которые упрощают создание и управление сложными приложениями, рабочими процессами и проектами, позволяя клиентам выполнять задачи с большей скоростью и интеллектом. Среди новых инструментов:

Джон Кросланд, главный инженер-программист Inglett & Stubbs, похвалил новую функцию Smart Builder, заявив, что она настроена для уже созданных приложений в Quickbase, что упрощает добавление новых полей, создание таблиц и создание приложений с минимальными затратами времени и усилий. . Он добавил, что Quickbase позволяет компаниям создавать приложения, отвечающие их уникальным операционным требованиям, без изменения рабочего процесса в соответствии с уже существующими программными ограничениями.

Кроме того, Quickbase представила улучшения существующих функций для повышения организационной эффективности, включая настраиваемые возможности уведомлений по электронной почте, более сложные запросы формул и улучшения панели инструментов. Обновленные уведомления по электронной почте позволяют пользователям создавать персонализированные оповещения с простыми параметрами шрифта и цвета, а также вставлять готовые шаблоны в настраиваемые уведомления. Это способствует лучшему общению внутри команд, обеспечивая замечание важных предупреждений и отслеживание рабочих процессов. Усовершенствованные формульные запросы позволяют пользователям анализировать миллионы точек данных с меньшим количеством кликов, устраняя разрыв между ранее разрозненными процессами и рабочими процессами. Наконец, усовершенствования панели управления предлагают организациям более подробное и консолидированное представление обо всех проектах, что позволяет быстро фильтровать данные и оптимизировать рабочие процессы.

В ответ на растущий спрос на эффективность, точность и интеллект в бизнесе, эти возможности продукта и усовершенствования были специально разработаны, чтобы предоставить отдельным лицам, командам и организациям необходимые инструменты для достижения успеха в любых рыночных условиях. Посетите блог Quickbase, чтобы узнать больше об этих обновлениях и о том, как они могут повысить эффективность вашей работы. Для тех, кто живет в Майами или Лос-Анджелесе, рассмотрите возможность посещения мероприятия City Tour, чтобы узнать о последних функциях и узнать, как ведущие организации используют Quickbase для улучшения своих проектов, таких как appmaster .io/blog/no-code-platforms-vs-website-builders> no-code platforms , такие как appmaster .io> AppMaster также могут быть подходящим выбором.