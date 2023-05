Quickbase, una piattaforma leader per la gestione dinamica del lavoro, ha rivelato oggi il lancio di funzionalità e miglioramenti di prodotti innovativi volti ad aiutare le aziende a prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati e a fornire progetti complessi in modo più efficiente. Con l'integrazione del diagramma di Gantt per il supporto completo del progetto e le raccomandazioni Smart Builder basate sull'intelligenza artificiale, le aziende possono accelerare le tempistiche dei progetti, garantire una consegna più rapida e semplificare i processi e i flussi di lavoro su tutta la linea.

Debbi Roberts, Head of Product presso Quickbase, ha espresso le sue preoccupazioni per l'attuale crisi di produttività che colpisce le organizzazioni di tutto il mondo. Ha affermato che le aziende devono gestire team globali, soddisfare le complesse richieste delle parti interessate, integrare i dati da più sistemi e mantenere la visibilità della leadership sui risultati. Con queste sfide in mente, le funzionalità appena introdotte sono state progettate specificamente per semplificare i processi di lavoro e accelerare il completamento.

Le funzionalità rivoluzionarie includono funzionalità AI/ML che facilitano la costruzione e la gestione di applicazioni, flussi di lavoro e progetti sofisticati, consentendo ai clienti di eseguire attività con maggiore velocità e intelligenza. I nuovi strumenti includono:

John Crosland, Principal Software Engineer presso Inglett & Stubbs, ha elogiato la nuova funzionalità Smart Builder, affermando che è personalizzata per le applicazioni già create in Quickbase, rendendo più semplice l'aggiunta di nuovi campi, la creazione di tabelle e la creazione di app con il minimo tempo e impegno . Ha aggiunto che Quickbase consente alle aziende di creare app che soddisfano i loro requisiti operativi unici senza modificare il loro flusso di lavoro per adattarsi a vincoli software preesistenti.

Inoltre, Quickbase ha introdotto miglioramenti alle funzionalità esistenti per aumentare l'efficienza organizzativa, comprese funzionalità di notifica e-mail personalizzabili, query di formule più avanzate e miglioramenti del dashboard. Le notifiche e-mail aggiornate consentono agli utenti di creare avvisi personalizzati con semplici opzioni di carattere e colore, nonché di inserire modelli predefiniti nelle notifiche personalizzate. Ciò favorisce una migliore comunicazione all'interno dei team garantendo che gli avvisi importanti vengano notati e che i flussi di lavoro rimangano in pista. Le query con formule avanzate consentono agli utenti di analizzare milioni di punti dati con meno clic, colmando il divario tra processi e flussi di lavoro precedentemente disgiunti. Infine, i miglioramenti del dashboard offrono alle organizzazioni una visione più approfondita e consolidata di tutti i progetti, consentendo un rapido filtraggio dei dati e l'ottimizzazione del flusso di lavoro.

In risposta alla crescente domanda di efficienza, accuratezza e intelligenza nel business, queste funzionalità e miglioramenti del prodotto sono stati appositamente progettati per dotare individui, team e organizzazioni degli strumenti necessari per avere successo in qualsiasi condizione di mercato. Dai un'occhiata al blog Quickbase per saperne di più su questi aggiornamenti e su come possono aumentare l'efficienza del tuo lavoro. Per chi si trova a Miami o Los Angeles, prendi in considerazione la possibilità di partecipare a un evento City Tour per scoprire le ultime funzionalità e come le organizzazioni leader utilizzano Quickbase per migliorare i loro progetti come appmaster .io/blog/no-code-platforms-vs-website-builders> no-code platforms Anche appmaster .io/blog/no-code-platforms-vs-website-builders> no-code platforms come appmaster .io> AppMaster possono essere una scelta adatta.