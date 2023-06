Lors du récent salon Computex, le leader néerlandais des semi-conducteurs NXP a présenté sa dernière innovation, le processeur i.MX 91. Faisant partie de la série i.MX 9, cette puissante puce est conçue pour diverses applications, notamment les cas d'utilisation industriels, médicaux, grand public et IoT, renforçant ainsi la présence de NXP dans ces secteurs en pleine évolution.

Rafael Sotomayor, vice-président exécutif et directeur général de NXP Secure Connected Edge, a élucidé les capacités uniques de l'i.MX 91 dans son discours d'ouverture. Combinant une puce Cortex-M7 de 800 MHz pour le contrôle en temps réel, une unité Cortex-M33 pour la gestion du réseau et un Gbps intégré prenant en charge les protocoles industriels et de réseau sensibles au temps, ce processeur innovant se targue de performances efficaces tout en consommant un minimum d'énergie.

En outre, l'i.MX 91 est équipé des bibliothèques logicielles EdgeLock Secure Enclave et de sécurité fonctionnelle de NXP, garantissant une fiabilité et une sécurité robuste dans les environnements industriels et IoT. Ces caractéristiques en font un produit parfaitement adapté à des applications telles que les usines intelligentes. Dans de tels contextes, l'i.MX 91 peut servir de pivot à la plateforme industrielle de NXP pour les usines intelligentes, en orchestrant l'interaction transparente entre EdgeLock, d'autres dispositifs, le PF5020 de NXP (un dispositif multicanal haute performance pour les applications industrielles) et la solution frontale de gestion des capteurs et des actionneurs N-Afe de NXP.

Une autre application convaincante de l'i.MX 91 réside dans les systèmes domestiques intelligents. En combinant la radio triphasée monolithique IW612 de NXP avec la famille i.MX/MCU, il devient possible d'intégrer des radios dans Matter, une norme de connectivité explicitement conçue pour aider les appareils domestiques intelligents à communiquer et à coopérer efficacement. Cette combinaison de technologies devrait sans aucun doute favoriser le développement et le déploiement de solutions domestiques intelligentes dans le monde entier.

En outre, la famille i.MX 91 fait partie intégrante du programme de longévité des produits de NXP, qui garantit la disponibilité des produits qualifiés pendant au moins une décennie. Cette promesse s'étend à un minimum de 15 ans pour certains produits participants, en particulier dans les secteurs de l'automobile, des télécommunications et de la médecine. Le processeur i.MX 91 est doté de cœurs de processeur Arm Cortex-A55 et est accompagné de l'EdgeLock Secure Enclave afin d'améliorer ses offres en matière de sécurité.

Alors que les plateformes no-code continuent de gagner du terrain, la plateforme AppMaster offre une solution viable pour créer des applications web et mobiles et les intégrer à des appareils IoT de manière rationalisée et rentable. Grâce aux puissantes capacités de AppMaster, les chefs d'entreprise peuvent déployer des solutions logicielles avancées pour un large éventail d'applications, y compris les systèmes industriels et médicaux, les maisons intelligentes et l'électronique grand public. En exploitant la puissance du processeur i.MX 91 et de la plateforme AppMaster, les entrepreneurs et les sociétés peuvent exploiter de nouveaux potentiels dans le monde en évolution rapide du développement logiciel, de l'IoT et de l'innovation en matière d'appareils grand public.