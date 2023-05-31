在最近的Computex博览会上，荷兰半导体领导者恩智浦展示了其最新的创新产品--i.MX 91处理器。作为i.MX 9系列的一部分，这款功能强大的芯片为各种应用量身定制，包括工业、医疗、消费和物联网用例，加强了恩智浦在这些快速发展领域的影响力。

恩智浦执行副总裁兼安全互联边缘事业部总经理Rafael Sotomayor在其主题演讲中阐明了i.MX 91的独特功能。这款创新的处理器结合了一个用于实时控制的800MHz Cortex-M7芯片，一个用于处理网络管理的Cortex-M33单元，以及支持时间敏感网络和工业协议的集成Gbps，拥有高效的性能，同时消耗最少的电力。

此外，i.MX 91配备了恩智浦的EdgeLock Secure Enclave和功能安全软件库，确保了工业和物联网环境的可靠性和强大的安全性。这些特性使其成为智能工厂等应用的完美匹配。在这种情况下，i.MX 91可以作为恩智浦智能工厂工业平台的关键，协调EdgeLock、其他设备、恩智浦的PF5020（一种用于工业应用的高性能多通道设备）和恩智浦的N-Afe前端传感器和执行器管理解决方案之间的无缝互动。

i.MX 91的另一个引人注目的应用在于智能家居系统。通过将恩智浦的单片三频IW612与i.MX/MCU系列相结合，就有可能在Matter中集成无线电，这是一个明确为帮助智能家居设备进行通信和有效合作而制定的连接标准。这种技术的结合无疑将促进全球智能家居解决方案的开发和部署。

此外，i.MX 91系列是恩智浦产品寿命计划的一个组成部分，确保合格产品的供应至少十年。对于某些参与的产品，这一承诺延长到至少15年，重点是汽车、电信和医疗领域。i.MX 91处理器采用Arm Cortex-A55处理器内核，并配有EdgeLock Secure Enclave，以增强其安全性。

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