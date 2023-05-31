Hollandalı yarı iletken lideri NXP, en son Computex fuarında en son yeniliği olan i.MX 91 işlemcisini sergiledi. i.MX 9 serisinin bir parçası olan bu güçlü çip, endüstriyel, medikal, tüketici ve IoT kullanım durumları dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için uyarlanmıştır ve NXP'nin hızla gelişen bu sektörlerdeki varlığını destekler.

NXP Secure Connected Edge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Rafael Sotomayor, açılış konuşmasında i.MX 91'in benzersiz yeteneklerini açıkladı. Gerçek zamanlı kontrol için bir 800MHz Cortex-M7 yongasını, ağ yönetimini yönetmek için bir Cortex-M33 birimini ve zamana duyarlı ağ iletişimi ve endüstriyel protokolleri destekleyen entegre Gbps'yi birleştiren bu yenilikçi işlemci, minimum güç tüketirken verimli performans sunar.

Ayrıca, i.MX 91, NXP'nin EdgeLock Secure Enclave ve işlevsel güvenlik yazılım kitaplıkları ile donatılarak endüstriyel ve IoT ortamlarında güvenilirlik ve güçlü güvenlik sağlar. Bu özellikler, onu akıllı fabrikalar gibi uygulamalar için mükemmel bir uyum haline getirir. Bu tür bağlamlarda i.MX 91, EdgeLock, diğer cihazlar, NXP'nin PF5020'si (endüstriyel uygulamalar için yüksek performanslı, çok kanallı bir cihaz) ve NXP'nin N-Afe ön uç sensör ve aktüatör yönetim çözümü.

i.MX 91'in bir başka çekici uygulaması da akıllı ev sistemlerinde yatıyor. NXP'nin yekpare üç radyolu IW612'sini i.MX/MCU ailesiyle birleştirerek, akıllı ev cihazlarının verimli bir şekilde iletişim kurmasına ve işbirliği yapmasına yardımcı olmak için özel olarak hazırlanmış bir bağlantı standardı olan Matter'a radyoları entegre etmek mümkün hale geliyor. Teknolojilerin bu kombinasyonu, şüphesiz dünya çapında akıllı ev çözümlerinin geliştirilmesini ve dağıtımını destekleyecektir.

Ek olarak, i.MX 91 ailesi, NXP ürün ömrü programının ayrılmaz bir parçasıdır ve en az on yıl boyunca nitelikli ürünlerin kullanılabilirliğini sağlar. Bu taahhüt, otomotiv, telekom ve medikal sektörlerine odaklanan belirli katılımcı ürünler için minimum 15 yıla kadar uzanmaktadır. i.MX 91 işlemci, Arm Cortex-A55 işlemci çekirdeklerine sahiptir ve güvenlik tekliflerini geliştirmek için EdgeLock Secure Enclave ile birlikte gelir.

no-code platformlar ivme kazanmaya devam ederken, AppMaster platformu web ve mobil uygulamalar oluşturmak ve bunları IoT cihazlarıyla modern ve uygun maliyetli bir şekilde entegre etmek için uygun bir çözüm sunuyor. AppMaster güçlü yetenekleri sayesinde iş liderleri, endüstriyel ve tıbbi sistemler, akıllı evler ve tüketici elektroniği dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için gelişmiş yazılım çözümleri uygulayabilir. Girişimciler ve şirketler, i.MX 91 işlemcinin ve AppMaster platformunun gücünden yararlanarak, hızla gelişen yazılım geliştirme, Nesnelerin İnterneti ve tüketici cihazı inovasyonu dünyasında yeni potansiyellerin kilidini açabilir.