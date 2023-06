Podczas ostatnich targów Computex, holenderski lider półprzewodników NXP zaprezentował swoją najnowszą innowację, procesor i.MX 91. Jako część serii i.MX 9, ten potężny układ jest dostosowany do różnych zastosowań, w tym przemysłowych, medycznych, konsumenckich i IoT, wzmacniając obecność NXP w tych szybko rozwijających się sektorach.

Rafael Sotomayor, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny NXP Secure Connected Edge, wyjaśnił wyjątkowe możliwości i.MX 91 w swoim przemówieniu. Łącząc układ Cortex-M7 800 MHz do sterowania w czasie rzeczywistym, jednostkę Cortex-M33 do obsługi zarządzania siecią oraz zintegrowaną przepustowość Gb/s z obsługą wrażliwych na czas protokołów sieciowych i przemysłowych, ten innowacyjny procesor może pochwalić się wydajną wydajnością przy minimalnym zużyciu energii.

Co więcej, i.MX 91 jest wyposażony w EdgeLock Secure Enclave firmy NXP i biblioteki oprogramowania bezpieczeństwa funkcjonalnego, zapewniając niezawodność i solidne bezpieczeństwo w środowiskach przemysłowych i IoT. Cechy te sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla aplikacji takich jak inteligentne fabryki. W takich kontekstach i.MX 91 może służyć jako podstawa platformy przemysłowej NXP dla inteligentnych fabryk, koordynując płynną interakcję między EdgeLock, innymi urządzeniami, NXP PF5020 (wysokowydajnym, wielokanałowym urządzeniem do zastosowań przemysłowych) oraz rozwiązaniem NXP N-Afe do zarządzania czujnikami i siłownikami.

Kolejnym atrakcyjnym zastosowaniem i.MX 91 są systemy inteligentnego domu. Łącząc monolityczne tri-radio NXP IW612 z rodziną i.MX/MCU, możliwa staje się integracja radia w ramach Matter, standardu łączności opracowanego specjalnie w celu ułatwienia inteligentnym urządzeniom domowym komunikacji i wydajnej współpracy. Takie połączenie technologii niewątpliwie przyspieszyłoby rozwój i wdrażanie rozwiązań inteligentnego domu na całym świecie.

Ponadto rodzina i.MX 91 jest integralną częścią programu długowieczności produktów NXP, zapewniając dostępność kwalifikowanych produktów przez co najmniej dekadę. Obietnica ta rozciąga się na co najmniej 15 lat dla niektórych produktów uczestniczących w programie, koncentrując się na sektorach motoryzacyjnym, telekomunikacyjnym i medycznym. Procesor i.MX 91 posiada rdzenie Arm Cortex-A55 i jest wyposażony w EdgeLock Secure Enclave w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

