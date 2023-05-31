في معرض Computex الأخير ، عرضت شركة NXP الرائدة في مجال أشباه الموصلات الهولندية أحدث ابتكاراتها ، معالج i.MX 91. كجزء من سلسلة i.MX 9 ، تم تصميم هذه الشريحة القوية لتطبيقات مختلفة ، بما في ذلك الحالات الصناعية والطبية والاستهلاكية وحالات استخدام إنترنت الأشياء ، مما يعزز وجود NXP في هذه القطاعات سريعة التطور.

أوضح رافائيل سوتومايور ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ NXP Secure Connected Edge ، القدرات الفريدة لجهاز i.MX 91 في خطابه الرئيسي. يجمع هذا المعالج المبتكر بين شريحة Cortex-M7 بسرعة 800 ميجاهرتز للتحكم في الوقت الفعلي ، ووحدة Cortex-M33 للتعامل مع إدارة الشبكة ، و Gbps المتكاملة مع دعم الشبكات والبروتوكولات الصناعية الحساسة للوقت ، ويتميز بأداء فعال مع استهلاك أقل قدر من الطاقة.

علاوة على ذلك ، تم تجهيز i.MX 91 بـ EdgeLock Secure Enclave من NXP ومكتبات برامج السلامة الوظيفية ، مما يضمن الموثوقية والأمان القوي في البيئات الصناعية وإنترنت الأشياء. هذه الميزات تجعلها مناسبة تمامًا لتطبيقات مثل المصانع الذكية. في مثل هذه السياقات ، يمكن أن يعمل i.MX 91 كمحور أساسي لمنصة NXP الصناعية للمصانع الذكية ، وينظم التفاعل السلس بين EdgeLock ، والأجهزة الأخرى ، و NXP's PF5020 (جهاز عالي الأداء متعدد القنوات للتطبيقات الصناعية) ، و مستشعر N-Afe الأمامي وحلول إدارة المشغل من NXP.

هناك تطبيق مقنع آخر لـ i.MX 91 يكمن في أنظمة المنزل الذكي. من خلال الجمع بين راديو ثلاثي IW612 متآلف من NXP وعائلة i.MX/MCU ، يصبح من الممكن دمج أجهزة الراديو داخل Matter ، وهو معيار اتصال صُمم بشكل صريح لمساعدة الأجهزة المنزلية الذكية على التواصل والتعاون بكفاءة. هذا المزيج من التقنيات سيعزز بلا شك تطوير ونشر حلول المنزل الذكي في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك ، تعد عائلة i.MX 91 جزءًا لا يتجزأ من برنامج طول عمر منتج NXP ، مما يضمن توفر المنتجات المؤهلة لمدة عقد على الأقل. يمتد هذا الوعد إلى 15 عامًا على الأقل لبعض المنتجات المشاركة ، مع التركيز على قطاعات السيارات والاتصالات والطب. يتميز معالج i.MX 91 بأنوية معالج Arm Cortex-A55 ويأتي مع EdgeLock Secure Enclave لتعزيز عروضه الأمنية.

نظرًا لاستمرار اكتساب المنصات no-code ، تقدم منصة AppMaster حلاً قابلاً للتطبيق لبناء تطبيقات الويب والجوال ودمجها مع أجهزة إنترنت الأشياء بطريقة مبسطة وفعالة من حيث التكلفة. بفضل إمكانات AppMaster القوية ، يمكن لقادة الأعمال نشر حلول برمجية متقدمة لمجموعة واسعة من التطبيقات ، بما في ذلك الأنظمة الصناعية والطبية ، والمنازل الذكية ، والإلكترونيات الاستهلاكية. من خلال تسخير قوة معالج i.MX 91 ومنصة AppMaster ، يمكن لرواد الأعمال والشركات على حدٍ سواء إطلاق العنان لإمكانيات جديدة في عالم تطوير البرمجيات وإنترنت الأشياء وابتكار الأجهزة الاستهلاكية سريع التطور.