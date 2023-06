Na recente exposição Computex, a líder holandesa de semicondutores NXP apresentou sua mais recente inovação, o processador i.MX 91. Como parte da série i.MX 9, este poderoso chip foi concebido para várias aplicações, incluindo casos de utilização industrial, médica, de consumo e de IoT, reforçando a presença da NXP nestes sectores em rápida evolução.

Rafael Sotomayor, Vice-Presidente Executivo e Director Geral da NXP Secure Connected Edge, elucidou as capacidades únicas do i.MX 91 no seu discurso de abertura. Combinando um chip Cortex-M7 de 800 MHz para controlo em tempo real, uma unidade Cortex-M33 para gestão de redes e Gbps integrado com suporte para redes sensíveis ao tempo e protocolos industriais, este processador inovador apresenta um desempenho eficiente com um consumo mínimo de energia.

Além disso, o i.MX 91 está equipado com o EdgeLock Secure Enclave da NXP e bibliotecas de software de segurança funcional, garantindo fiabilidade e segurança robusta em ambientes industriais e IoT. Estas características fazem dele uma combinação perfeita para aplicações como fábricas inteligentes. Nesses contextos, o i.MX 91 pode servir como o elemento central da plataforma industrial da NXP para fábricas inteligentes, orquestrando a interacção perfeita entre o EdgeLock, outros dispositivos, o PF5020 da NXP (um dispositivo multicanal de elevado desempenho para aplicações industriais) e a solução de gestão de sensores e actuadores front-end N-Afe da NXP.

Outra aplicação atraente do i.MX 91 está nos sistemas domésticos inteligentes. Ao combinar o rádio triplo monolítico IW612 da NXP com a família i.MX/MCU, torna-se possível integrar rádios no Matter, uma norma de conectividade explicitamente criada para ajudar os dispositivos domésticos inteligentes a comunicar e cooperar de forma eficiente. Esta combinação de tecnologias reforçaria, sem dúvida, o desenvolvimento e a implementação de soluções para casas inteligentes em todo o mundo.

Além disso, a família i.MX 91 é parte integrante do programa de longevidade de produtos da NXP, garantindo a disponibilidade de produtos qualificados por pelo menos uma década. Esta promessa estende-se a um mínimo de 15 anos para determinados produtos participantes, centrando-se nos sectores automóvel, das telecomunicações e médico. O processador i.MX 91 inclui núcleos de processador Arm Cortex-A55 e é fornecido com o EdgeLock Secure Enclave para melhorar as suas ofertas de segurança.

À medida que as plataformas no-code continuam a ganhar força, a plataforma AppMaster oferece uma solução viável para a criação de aplicações Web e móveis e para a sua integração com dispositivos IoT de uma forma simplificada e económica. Com as poderosas capacidades do AppMaster, os líderes empresariais podem implementar soluções de software avançadas para uma vasta gama de aplicações, incluindo sistemas industriais e médicos, casas inteligentes e electrónica de consumo. Ao aproveitar o poder do processador i.MX 91 e da plataforma AppMaster, tanto os empresários como as empresas podem desbloquear novos potenciais no mundo em rápida evolução do desenvolvimento de software, IoT e inovação de dispositivos de consumo.