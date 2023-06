Alla recente fiera Computex, il leader olandese dei semiconduttori NXP ha presentato la sua ultima innovazione, il processore i.MX 91. Questo potente chip, che fa parte della serie i.MX 9, è stato progettato per diverse applicazioni, tra cui quelle industriali, mediche, consumer e IoT, rafforzando la presenza di NXP in questi settori in rapida evoluzione.

Rafael Sotomayor, Executive Vice President e General Manager di NXP Secure Connected Edge, ha illustrato le capacità uniche dell'i.MX 91 nel suo discorso programmatico. Combinando un chip Cortex-M7 a 800 MHz per il controllo in tempo reale, un'unità Cortex-M33 per la gestione della rete e un Gbps integrato con il supporto di protocolli industriali e di rete sensibili al tempo, questo innovativo processore vanta prestazioni efficienti con un consumo energetico minimo.

Inoltre, l'i.MX 91 è dotato di EdgeLock Secure Enclave di NXP e di librerie software di sicurezza funzionale, che garantiscono affidabilità e sicurezza in ambienti industriali e IoT. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per applicazioni come le fabbriche intelligenti. In questi contesti, l'i.MX 91 può fungere da perno della piattaforma industriale di NXP per le fabbriche intelligenti, orchestrando la perfetta interazione tra EdgeLock, altri dispositivi, il PF5020 di NXP (un dispositivo multicanale ad alte prestazioni per applicazioni industriali) e la soluzione di gestione di sensori e attuatori front-end N-Afe di NXP.

Un'altra interessante applicazione dell'i.MX 91 è rappresentata dai sistemi di smart home. Combinando il tri-radio monolitico IW612 di NXP con la famiglia i.MX/MCU, diventa possibile integrare le radio all'interno di Matter, uno standard di connettività creato esplicitamente per aiutare i dispositivi della casa intelligente a comunicare e cooperare in modo efficiente. Questa combinazione di tecnologie favorisce senza dubbio lo sviluppo e la diffusione di soluzioni per la casa intelligente in tutto il mondo.

Inoltre, la famiglia i.MX 91 è parte integrante del programma di longevità dei prodotti di NXP, che garantisce la disponibilità di prodotti qualificati per almeno un decennio. Questa promessa si estende a un minimo di 15 anni per alcuni prodotti partecipanti, concentrandosi sui settori automobilistico, delle telecomunicazioni e medico. Il processore i.MX 91 è dotato di core Arm Cortex-A55 e viene fornito con EdgeLock Secure Enclave per migliorare le sue offerte di sicurezza.

