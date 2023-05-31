На недавней выставке Computex голландский лидер в области полупроводников компания NXP продемонстрировала свою последнюю новинку - процессор i.MX 91. Входящий в серию i.MX 9, этот мощный чип предназначен для различных приложений, включая промышленные, медицинские, потребительские и IoT, укрепляя присутствие NXP в этих быстро развивающихся секторах.

Рафаэль Сотомайор, исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения NXP Secure Connected Edge, в своем программном выступлении раскрыл уникальные возможности i.MX 91. Сочетая в себе 800-МГц чип Cortex-M7 для управления в реальном времени, блок Cortex-M33 для управления сетью и интегрированный Гбит/с с поддержкой чувствительных ко времени сетевых и промышленных протоколов, этот инновационный процессор может похвастаться эффективной производительностью при минимальном энергопотреблении.

Кроме того, i.MX 91 оснащен программными библиотеками NXP EdgeLock Secure Enclave и функциональной безопасности, что обеспечивает надежность и надежную защиту в промышленных и IoT-средах. Эти характеристики делают его идеальным решением для таких приложений, как "умные фабрики". В таких условиях i.MX 91 может служить стержнем промышленной платформы NXP для "умных фабрик", организуя бесшовное взаимодействие между EdgeLock, другими устройствами, NXP PF5020 (высокопроизводительное многоканальное устройство для промышленных приложений) и решением NXP N-Afe для управления внешними датчиками и приводами.

Еще одна интересная область применения i.MX 91 - системы "умного дома". Объединение монолитного трехканального радиоприемника IW612 компании NXP с семейством i.MX/MCU позволяет интегрировать радиоприемники в Matter - стандарт связи, специально разработанный для обеспечения эффективного взаимодействия и сотрудничества устройств умного дома. Такое сочетание технологий, несомненно, будет способствовать разработке и внедрению решений для "умного дома" по всему миру.

Кроме того, семейство i.MX 91 является неотъемлемой частью программы долговечности продукции NXP, гарантирующей доступность квалифицированных продуктов в течение как минимум десятилетия. Это обещание распространяется как минимум на 15 лет для некоторых продуктов, участвующих в программе, ориентированной на автомобильный, телекоммуникационный и медицинский секторы. Процессор i.MX 91 оснащен процессорными ядрами Arm Cortex-A55 и поставляется с защитной оболочкой EdgeLock Secure Enclave для повышения уровня безопасности.

Поскольку платформы no-code продолжают набирать обороты, платформа AppMaster предлагает жизнеспособное решение для создания веб- и мобильных приложений и их интеграции с IoT-устройствами упрощенным и экономически эффективным способом. Благодаря мощным возможностям AppMaster руководители компаний могут развернуть передовые программные решения для широкого спектра приложений, включая промышленные и медицинские системы, "умные дома" и бытовую электронику. Используя мощь процессора i.MX 91 и платформы AppMaster, предприниматели и корпорации могут раскрыть новый потенциал в быстро развивающемся мире разработки программного обеспечения, IoT и инноваций потребительских устройств.